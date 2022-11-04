Яковина: Сейчас мы видим столкновения двух групп влияния в России – министерства обороны и кадыровцев плюс вагнеровцев. Кадыровцы с "Вагнером" побеждают. Это зачатки будущей гражданской войны

Яковина: Между группами влияния в РФ идет конфликт за власть в послепутинские времена. Все уже готовятся к сражению, которое начнется после Путина Фото: radiosvoboda.org

Российское общество сейчас – как белые и красные во время гражданской войны. Сейчас белые проиграли и уехали из России

– Иван, здравствуйте.

– Добрый день.

– Начнем с актуального. В понедельник [31 октября] Россия выпустила более 50 бомб, снарядов по Украине. Эксперты подсчитали, что в денежном эквиваленте это где-то около полумиллиарда долларов. То есть это ежегодный бюджет одного из самых больших городов российских – Екатеринбурга, например. Ну нормально. Тогда надолго хватит?

– Думаю, да. Думаю, к сожалению, надолго. Потому что сейчас почти весь российский бюджет идет на военные нужды. Поэтому ракет хватит на очень долго, к сожалению.

– Я как-то от вас ожидала услышать что-то более жизнеутверждающее. А вы говорите, что запасы там еще большие. Потому что даже то, что в интервью говорил Кирилл Буданов, – он все-таки говорил, что запасы ракет исчерпываются, а вот по беспилотникам, по Ирану, – там еще много всего. И сотрудничество продолжается.

– Ну, во-первых, у нас нет абсолютно точной информации на этот счет. Хотелось бы, конечно, чтобы он [Буданов] был прав, а я не прав, но все-таки, в принципе, с точки зрения обычной логики, мы можем предположить, что сейчас там в три смены работают все заводы – брошены на изготовление ракет все-все ресурсы. Поэтому, скорее всего, ракет этих будет много. Будет мало еды, будет мало – не знаю – чего-то гражданского в России, но ракет, танков и всего прочего будет, скорее всего, много.

– И смотрите, их это устраивает: мало еды, мало свобод – нет вообще свободы слова – и много мяса в виде их же самих.

– Ну кого-то устраивает, кого-то не устраивает. Мы знаем, что многие люди уезжают сейчас из России в больших количествах. И многие прячутся от призыва. Я бы не сказал, что всех устраивает. Ну да, есть такие, кого устраивает.

– Но это не выливается ни в какие действия. На площадь никто не выходит. И те, кто получают оружие в военкоматах, покорно едут на фронт умирать, а не в Кремль – сносить режим.

– Ну вы понимаете, что те, кто едут покорно умирать, и те, кто выходят на площади, – это очень разные люди. Это как белые и красные во время гражданской войны. Сейчас белые, можно сказать, проиграли в России гражданскую войну – и покинули, уехали из России. Остались там только красные.

Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube

– Хорошо. Вот недавно Путин речь толкнул на Валдае, которую все обсуждали. С точки зрения смыслов, ничего нового мы не услышали, кроме того, что его словарный запас пополнился еще несколькими такими словечками, я бы сказала – гопническими, – которые все обсуждали. Он опять активно вспоминал попу – я его цитирую. Это уже не первый раз: то "сидите на попе ровно", то "резиновая" у него попа, то еще что-то было. Почему его так эта часть человеческого тела интересует? О чем это говорит?

– Ну вот психоаналитики говорят, что дело там на анальной фиксации, что он человек анального склада. Хотя не в ругательстве это как бы, а есть такой психоаналитический термин, который... Знаете, как дети иногда преподносят то, что они какают, в качестве подарка типа своим родителям. Это вот тоже из этой же серии. Это из глубокого детства.

То есть Путин считает, как я понимаю, что все то, что он производит на этот свет, – все эти гробы, все эти трупы, все это говно, – это его подарок миру, подарок обществу. И поэтому, собственно, попа имеет для него такое важное – я бы сказал, стратегическое – значение.

Между группами влияния в РФ идет конфликт за власть в послепутинские времена . В се уже готовятся к сражению, которое начнется после Путина

– Что внутри Кремля происходит и внутри между его соратниками? Эти пауки в кремлевской банке – они собираются жрать друг друга или нет?

– Думаю, да. Но не совсем в кремлевской банке. Дело в том, что мы сейчас, абсолютно очевидно, видим столкновение как минимум двух групп влияния – министерства обороны и кадыровцев плюс вагнеровцев-пригожинцев. У них очень серьезный конфликт. И кадыровцы с "Вагнером" побеждают в этом противостоянии. И, мне кажется, это, в общем, можно назвать зачатками будущей гражданской войны среди уже, так сказать, победителей белых, а именно внутри самих красных.

То есть уже красные между собой начинают выяснять отношения. Плюс мы еще не очень понимаем, кого в этой схватке поддержит ФСБ, потому что ФСБ тоже очень важное ведомство, важная сила в России. Но пока мы видим, что ФСБ сидит в засаде и, я предполагаю, будет разбираться, будет воевать против того, кто победит в этой – нынешней – схватке.

Пригожин и Кадыров, март 2021 года, Грозный. Фото: Kadyrov_95 / Telegram

– А Путин где в этом раскладе?

– Путин как бы над схваткой. Ему всегда выгодно стравливать между собой своих подчиненных, чтобы никто из них не стал слишком влиятельным и никто не смог бросить вызов самому Путину. Ему, конечно, выгодно поддерживать постоянный конфликт внутри своих подчиненных. Но проблема в том, что когда-то эти конфликты в обычное время [были] на уровне просто каких-то склок, каких-то козней, а сейчас они уже прямо идут с посадками, с увольнениями, со скандалами. Причем участвуют в этом уже не какие-то чиновники, а реально вооруженные организации с большим количеством солдат и боевой техники.

Кадыровцы не хотят идти в бой, потому что понимают: Кадырову войска пригодятся уже после падения режима Путина

– Ну, раньше они грызлись в основном за финансовые потоки. Там же все строилось на коррупции. А сейчас уже схватка реальная. Более того, фейки, не фейки, но тем не менее есть и не фейковые сообщения о том, что какой-то генерал куда-то пропал, кто-то из крупных чиновников "самоубийством" якобы жизнь покончил. То есть чем это кому грозит там, внутри?

– Ну, я не хочу разводить конспирологию. Вы же понимаете, мы по большей части не знаем, что там на самом деле происходит. Мы тут можем о многом догадываться, но достоверно говорить... Я просто не хочу ложных надежд давать зрителям и слушателям. Но очевидные конфликты есть. Я думаю, что хотя бы часть из тех людей, которые были названы погибшими в результате самоубийства, – я думаю, часть из них все-таки были убиты так или иначе. Потому что для российского режима это совершенно обычное дело. Это не что-то экстраординарное. А для режима, действующего в экстремальных условиях войны, это тем более нормальное, обыденное явление. Поэтому – да, думаю, что там, скорее всего, кого-то и убивают внутри. Хотя наверняка есть и те, кто самоубийством жизнь кончают.

Но конфликт там уже идет не столько за деньги, сколько за власть. Причем власть, насколько я понимаю, не сейчас, а в послепутинские времена. Все как-то уже готовятся, расставляют фигуры на этой шахматной доске – к сражению, которое начнется после Путина. Потому что сейчас, насколько я вижу, уже даже и в России никто особо не верит в то, что войну получится выиграть. И все понимают, что так или иначе она закончится поражением [РФ]. И прикидывают свои силы, стараются не растрачивать свои силы.

Например, кадыровцы не хотят идти в бой, потому что они понимают, что Кадырову войска пригодятся уже после падения режима Путина для того, чтобы сохранить власть, влияние и, может быть, даже жизнь. Потому что, как вы понимаете, у Кадырова довольно много врагов. Но я так понимаю, сейчас они озабочены уже тем, что будет после Путина, а не только войной против Украины.

"После Путина" в РФ может начаться после взятия украинскими войсками Херсона

– "После Путина". Хочу остановиться на этом подробнее и разложить вопрос на две части. Когда "после Путина" может наступить? И кто вместо Путина будет после Путина?

– Когда – я вам не скажу, естественно, дату. Единственное, что я могу предположить, – это то, что это "когда" начнется после взятия Херсона. После того, как украинские войска освободят Херсон, я думаю, в Москве начнутся необратимые для Владимира Путина политические изменения. То есть следим за судьбой Херсона. Я думаю, Херсон станет триггером этой всей ситуации.

Что там будет, как будут развиваться эти события, я не знаю. Но я предполагаю, что будет сражение между такими, скажем, институционализированными силами, теми, кто записан в конституции и законах Российской Федерации, например, ФСБ и министерство обороны, Росгвардия и так далее – с одной стороны, и неформальными воинскими подразделениями, формированиями типа Кадырова и Пригожина, – с другой стороны. Скорее всего, как-то так будет пролегать линия противостояния.

Если Турция, Индия и Китай отвернутся от сотрудничества с Россией, она, по сути, останется в полной изоляции

– Хорошо. Сейчас какая стратегия у Путина и какая тактика? Вот эта вся история с новыми псевдореферендумами, которые он проводил для того, чтобы якобы закрепить украинские земли как российские земли и начать грозить ядерным оружием с новой силой... На прошлой неделе россияне показывали вовсю и везде ядерные испытания, которые они – я не знаю – проводили, не проводили. Тем не менее СМИ их об этом трубили.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, а по факту –Путин, который на Валдае так и сказал, что "это я дал указание Шойгу обзвонить всех министров обороны и иностранных дел – всех, кто только поднял трубку, – разных западных стран и рассказать о том..." Ну, новый фейк выдать о том, что Украина готовит "грязную бомбу". Что они сейчас будут делать? Успокоились ли они по поводу ядерного оружия? Либо нет? И как эта история: вы сказали, что ракеты не заканчиваются? То есть они будут продолжать массированно и каждый день наносить удары по энергетической инфраструктуре украинской?

– Смотрите. Я думаю, что ситуация следующая. У меня есть своя теория на этот счет. Хотите – верьте, хотите – нет, но теория гласит примерно следующее: на саммите в Самарканде, который был в середине сентября, Владимиру Путину коллективный не Запад уже, а коллективный Восток выдвинул ультиматум: "Либо ты, Владимир Путин, прекращаешь войну к саммиту "Большой двадцатки" в Индонезии на Бали", – который будет 15-го, по-моему, ноября, – "либо мы будем присоединяться к западным санкциям, поскольку твоя война, которую ты ведешь против Украины, вредит всему миру, всей мировой экономике, стабильности – в том числе наших режимов – и экономическому процветанию наших стран".

Из-за того, что мир глобальный и все взаимосвязано, нынешняя война вредит даже таким далеким странам, как Египет, как Иран, как Индонезия та же, Китай, Индия и так далее. Все эти страны заинтересованы в том, чтобы эта война как можно скорее закончилась, – просто ради того, чтобы у них самих все было хорошо. Эта война уже вредит не только Украине, но и вышеперечисленным государствам.

Фото: Сергей Бобылев / ЕРА

Поэтому они Владимиру Путину сказали: "Если бы ты выиграл эту войну быстро – никаких проблем. Выиграл – и выиграл. Все, нас твои дела не касаются. Но из-за того, что ты тянешь эту канитель уже так долго, мы начинаем терять деньги, терять стабильность и так далее. Нас это не устраивает. Поэтому вот на тебе два месяца. Как угодно завершай. Можешь выиграть – выигрывай войну. Не можешь выиграть – проигрывай. Не хочешь проигрывать – договаривайся. Не важно. Нас абсолютно не колышет, как именно эта война закончится, но она должна закончиться". И вот Путин понимает, что в том случае, если... И они объявили, что "если ты не закончишь эту войну, то мы присоединимся к западным санкциям или введем свои санкции. В любом случае нехорошо тебе будет. Прекратим покупать твою нефть или что-нибудь еще из этой серии". Найдут способ надавить на Владимира Путина.

По сути дела, ведь если Турция, Индия и Китай отвернутся от сотрудничества с Россией, она останется в полной изоляции. Ну, кроме Ирана: Иран еще будет какое-то сотрудничество с ней осуществлять. И все. Но Ирана маловато для функционирования такой страны, как Россия.

Я боюсь, что в ближайшие две недели обстрелы будут просто ужасными. Вот все, что есть у России, – все будет брошено против Украины

– Но вся электроника идет же сейчас из Китая. Если бы не китайская электроника, у них бы, по-моему, вообще ничего не летало.

– Нет, из Китая как раз не много идет электроники, потому что Китай не хочет подставляться под западные санкции. Из Турции идет много чего – идет через другие страны. В общем, в любом случае России будет очень-очень тяжело, если Индия и Китай объявят, что они против нее. Поэтому у Владимира Путина главная задача – до 15 ноября добиться если не мира, то перемирия.

Естественно, он хочет добиться перемирия на своих условиях, а не на условиях Украины. Что имеется в виду под словами "на своих условиях"? Он недавно объявил, выступая, по-моему, как раз на этом Валдае... По крайней мере, его подчиненные говорили: имеется в виду сохранение за Россией наземного перешейка в Крым и водоснабжения Крыма и признание Западом – не формальное, не обязательно записанное на бумаге, но признание – суверенитета российского над оккупированными территориями. То есть ему даже не столько нужен какой-то Лисичанск или Северодонецк, сколько этот перешеек – вот этот наземный коридор в Крым. В общем, вот это то, чего хочет Путин, собственно. И если Запад признает суверенитет Владимира Путина над этими территориями, то Путин прекращает войну – и все.

Но поскольку Запад вообще и Украина в частности ни в коем случае не хотят соглашаться ни на что такое, то Путин сейчас будет давить изо всех сил и на Запад, и на Украину. И мы видели, как он будет давить. Он Западу взорвал эти газопроводы, пытаясь угрожать энергетикой: по сути дела, заморозить Европу. Европа на это не повелась. Европе плевать. Ну, не то чтобы совсем плевать, но не повелась Европа.

Потом он начал угрожать применением "грязной бомбы", потом начал угрожать взрывом плотин на Днепре. Вот сегодня была опять какая-то информация о взрыве на ДнепроГЭС, на Днестровской ГЭС. Понедельничные [обстрелы] – это же тоже из этой серии, я так понимаю. То есть угроза устроить гуманитарную катастрофу и так далее. Ну и, естественно, выход из "зерновой сделки". Потому что это тоже элемент, рычаг давления на Запад и на Украину. И так далее. Все это, все абсолютно способы, какие только есть в распоряжении Владимира Путина, будут им применяться для того, чтобы заставить Украину в первую очередь, а во вторую очередь – Запад пойти на уступки и заключить с ним перемирие.

И я подозреваю, что в рамках этого давления все последующие дни и оставшиеся две недели Россия бросит против Украины все свои запасы крылатых ракет, дронов, бомб – чего угодно. Для того, чтобы в полном объеме вывести из функционирования украинскую энергосистему. То есть я боюсь, что в ближайшие две недели обстрелы будут просто ужасными. Вот все, что есть у России, – все будет брошено против Украины.

– Но вы смотрите, американцы на этом фоне тоже не сидят сложа руки. У них такие интересные учения проходят... Причем реально такого вооружения, которого мир не видел: гиперзвуковые какие-то они тестируют свои ракеты и по ядерке там новое запускают... Они тоже что-то имеют.

– Американцы-то – да. Но Путин ведет войну не против Америки, а против Украины. И было бы, конечно, на мой взгляд, идеально, если бы американцы взяли и предоставили Украине пять-семь ядерных зарядов и сказали: "Вы сможете их использовать в том случае, если против вас будет применено ядерное оружие". Мне кажется, предоставление Украине нескольких ядерных зарядов было бы нормальной гарантией по Будапештскому меморандуму. Но, конечно, с условием, что "так просто вы его применять не можете, а только под нашим контролем и только тогда, когда против вас что-то подобное будет применено".

Я думаю, если бы такая схема была реализована, то Россия не решилась бы на применение ядерного оружия против Украины. Если бы Путин точно знал, что в ответ на применение ядерного оружия Российской Федерацией сразу же будет применено ядерное оружие по Москве, по Сочи, по, там, каким-то другим городам, где он может быть в том числе. Вот я думаю, в этом случае, скорее всего, Россия не решилась бы на использование ядерного оружия. А так – может и решиться.

– А так вы считаете, что тактическое они могут где-то бросить по Украине?

– Вот я говорю: если к 15 ноября Россия не добьется искомого результата, то есть не получит никакого перемирия или уж тем более мирного соглашения, то боюсь, что у Путина может сорвать крышу. Естественно, я не могу к нему в голову залезть и решить за него, но мы видели, что он иногда устраивает абсолютно безумные вещи. И это тоже безумная вещь.

– В Румынии сейчас находится на границе с Украиной по всему периметру самая боеспособная часть НАТО, Америки – [101-я воздушно-десантная дивизия армии США] "Кричащие орлы". И они как раз проводят испытания. Европейцы – их пресса, – если посмотреть, то они впечатлены этим всем.

– Ну, опять же, это американцы. Да? Американцы, как говорится, топчутся рядом с зоной боевых действий, корчат страшные рожи и всякое такое, но пока мы видим, что они материально не вмешиваются. Если вмешаются, тогда будет серьезный разговор. Но пока они, там, ходят за границей, никакой большой разницы нет, в Румынии они или в Америке. Потому что на переброску этой дивизии в Румынию неделя максимум нужна. Поэтому хотелось бы от американцев, конечно, что-то более материальное.

– А пока Путин посылает миссию в Херсон со специальным заданием: достать мощи Потемкина и привезти в Москву. То есть их армии воруют не только унитазы, не только душевые кабинки, а еще и мощи отрывают.

– Ну, я уж не знаю, насколько ценен Потемкин для Украины, но, в принципе, я могу сказать так: вся эта история с мощами, с памятниками и прочим доказывает в очередной раз, что официальной государственной идеологией России является устремленное в прошлое поклонение смерти. Потому что мертвые для российской власти гораздо важнее, чем живые. То есть живых можно не жалеть, делать с ними все, что хочешь, а вот о мертвых российская власть заботится. Да, к сожалению, это какая-то некрофильская такая история, какая-то сатанистская, наверное, можно даже так сказать.

– То есть Путин – главный некрофил? Кому он поклоняется?

– Ну, как говорил незабвенный шаман Габышев, Путин является демоном, явившимся из ада для уничтожения всего живого на нашей планете. Все тогда над Габышевым смеялись, а сейчас, если посмотреть на то, что Путин говорит, на то, чем он угрожает, то, в общем, не очень-то и смешно получается. Потому что он реально уже грозит ядерным оружием. А ядерное оружие – это в каком-то смысле и есть уничтожение всего живого на нашей планете. Шаман Габышев в 2019 году гораздо более трезво оценивал ситуацию, как мы теперь видим, чем многие политики, политологи, журналисты, эксперты и так далее в то же самое время. Он оказался прав относительно Владимира Путина. Правее, чем кто бы то ни было.

Габышева, который хотел "изгнать порождение темных сил" – Путина, – поместили в психбольницу, он проходит принудительное лечение. Фото: sibreal.org (архивное)

– Учитывая, что Путин, я так понимаю, очень близко с шаманами общается и для него эта тема важная, то, наверное, да, он что-то знал.

– Ну, у Путина, как мы видим, шаманы не очень помогающие. Кстати, какая-то делегация российских шаманов прокатилась вдоль по оккупированным территориям Украины буквально за пару дней до суперуспешного наступления Вооруженных сил Украины в Харьковской области. То есть если от этих шаманов и есть какая-то польза, то она в пользу Украины, а не России.

– (Смеется.) Может, они были просто завербованы нашей разведкой?

– Возможно. Это единственное, что приходит на ум в этом смысле.

– Ну смотрите. Если брать мир, то пока Путин добивается только того, что вокруг России сгущаются тучи. Я смотрю заявления Финляндии. Финляндия после вступления в НАТО не будет вводить ограничения на размещение ядерного оружия на своей территории. То есть у границ с Россией.

– Ну, понимаете, Путин не боится НАТО, Путину абсолютно наплевать на НАТО. НАТО – это всегда было лишь пугало, бугимэн, чтобы был предмет спора с Западом. На самом деле Путина всегда интересовала исключительно Украина и уничтожение Украины. Ну и еще некоторым образом Беларусь. Но главным образом – Украина.

Да, задача всей политики Путина – как внешней, так и внутренней – это уничтожение украинской независимости. Он, собственно, об этом очень хорошо написал в своей статье 2020 года, которую тогда почему-то никто всерьез особо так не воспринял. Но я на самом деле кричал: "Слушайте, эта статья – это манифест Путина о том, что Украину необходимо ликвидировать".

Он почему-то в этой статье написал, что в прошлом такие проекты анти-России были уничтожены дважды. Это проекты украинской независимости начала ХХ века плюс Великое Княжество Литовское. И он говорит: "Да, были попытки создать анти-Россию, но они были ликвидированы. Они были ликвидированы военной силой. И в этот раз, – он в этой статье пишет, – то же самое произойдет". Он, в общем, анонсировал эту войну в своей статье.

Я не думаю, что в ближайшее время будет война за Тайвань. Благодаря Украине главным образом

– Противостояние Китая и США углубляется, усугубляется? Вот вчера новость была: ВВС США развернут ядерные бомбардировщики в Австралии на фоне роста напряженности в отношениях с Китаем.

– Ну, я бы так сказал: я не вижу здесь прямой связи – то, что в Австралии будут развернуты американские бомбардировщики. Потому что есть бомбардировщики на острове Гуам, например. Он гораздо ближе к Китаю, чем Австралия. Или, там, на острове Диего-Гарсия в Индийском океане тоже есть американские бомбардировщики.

– Это на фоне предполагаемых событий с Тайванем они туда хотят перебросить.

– Знаете, я не думаю, что в ближайшее время будет война за Тайвань. По той простой причине, что... Кстати, благодаря Украине главным образом. Потому что, я думаю, китайцы дали разрешение Владимиру Путину напасть на Украину перед Олимпиадой. Помните, Путин ездил в Китай тогда?

– Но он же якобы и перенес дату с 16-го на дальше из-за того, что была Олимпиада.

– Да, да. Ну, собственно, Китай сказал: "Да, вперед, нападай. Только подожди, пока Олимпиада закончится. Паралимпиада уже не важна". Для китайцев и россиян люди с ограниченными возможностями – это вообще не люди даже. Они сказали: "Хорошо. Олимпиада закончится – и начинай. Давай, только чтобы быстренько управился, чтобы у нас не пострадали рынки, туда-сюда". Путин начал, но, как видим, быстренько у него не получилось.

И китайцы, глядя на то, как все забуксовало у Российской Федерации и у ее армии, мне кажется, осознали, что если они попробуют что-то подобное предпринять с Тайванем, то у них тоже все пойдет не очень хорошо. Стало очевидно, что эта большая, гигантская армия не всегда приспособлена для решения боевых задач в современном мире. В современном мире, помимо размера армии, нужно много чего еще. И этого "много чего еще" у Китая и у Российской Федерации, как видим, нет.

Поэтому я думаю, упорное украинское сопротивление во многом спасло Тайвань от вторжения. И сейчас, кстати говоря, на Тайване, насколько мне известно – у меня там знакомые были, – весь Тайвань украшен украинскими флагами. Люди очень сильно поддерживают Украину и как бы понимают, что во многом благодаря Украине не произошло китайского вторжения на их острова.

Ну и надо понимать, что у Тайваня, например, самолеты намного лучше, чем у Украины. И плюс между Тайванем и Китаем 130 километров моря. То есть отбиться в этих условиях, конечно, намного проще, чем Украине отбиться от России. Ну и, в общем, таким образом... Хотя у китайцев, конечно, армия больше российской, но тайваньцы тоже не лыком шиты. Поэтому я думаю, что Тайвань в ближайшее время во много благодаря Украине будет мирным местом оставаться. Но наличие американских бомбардировщиков в Австралии, думаю, делу не помешает.

После взрывов в Севастополе России придется эвакуировать свои корабли

– А что, там, на днях с русскими кораблями в Черноморском флоте произошло? В том числе с их главным кораблем – после "Москвы" потопленной.

– Да, вот это я много читал всяких источников. Честно говоря, до сих пор непонятно, были ли потоплены корабли или повреждены, а если повреждены, то сколько и насколько сильно они повреждены. Ну понятно, что как минимум один корабль был поврежден. Но тут важно даже не столько то, что был поврежден корабль, а важно то, что вся эта история вообще произошла. Потому что она означает, что дешевыми дронами... Уже кто-то раскопал, что у этих дронов двигатели – знаете какие? От обычных скутеров, на которых катаются люди на пляжах. Вот вытащили из этого скутера двигатель – запихали в эту алюминиевую коробку. Туда бомбу 500-килограммовую – и вперед. Стоит это все две копейки. И с помощью этой штуки можно утопить здоровенный корабль. То есть эти штуки приплыли прямо внутрь Севастопольской бухты. Это вообще шок, катастрофа.

Видимо, России придется после этого эвакуировать свои корабли. Я не знаю, что они будут делать, но, в общем, это показало страшную уязвимость российского флота для такого рода девайсов, плавающих с двигателем от обычного скутера и сделанных буквально на коленках. GPS-приемник, наверное, в них какой-то еще стоит для навигации и так далее. То есть это, конечно, очень плохие новости для российского военно-морского флота. Это вот такой аналог, наверное, иранских дронов беспилотных. То есть стоит две копейки, летит далеко, и можно за две копейки уничтожить цель, которая стоит в 100 раз дороже или в 1000 раз дороже. То есть, конечно, для России это предмет большой озабоченности, я думаю, сейчас.

Собственно, поэтому, я думаю, россияне не стали ничего предпринимать, когда Турция, ООН и Украина сказали: "А мы все равно продолжим экспортировать зерно из украинских портов, несмотря на ваши возражения, несмотря на то, что вы выходите из "зерновой сделки". Мне кажется, все заинтересованные стороны сказали: "Мы выходим. Нам наплевать на то обстоятельство, что Россия вышла из этой "зерновой сделки". И Россия ничем не смогла ответить. Я думаю, это довольно важная история.

Что заставило украинскую делегацию голосовать за резолюцию о нераспространении ядерного оружия на Ближнем Востоке, адресованную Израилю? Видимо, есть какая-то стратегия действий украинского руководства

– Вы ООН упомянули. Недавно состоялось голосование по поводу ядерного разоружения Израиля, который не признает, что он ядерная страна, но и никак не комментирует. И там интересным образом повела себя Украина. Потому что она проголосовала как раз за. Вместе, например, с Россией. Хотя та же Великобритания, Польша – они воздержались. Как вы это оцениваете на фоне вообще переговоров с Израилем и возможного как бы, казалось, потепления в отношениях и помощи Израиля? Особенно на фоне того, что делает сейчас Иран против Украины.

– Честно говоря, я не знаю, что заставило украинскую делегацию голосовать именно таким образом. Я думаю, не надо было. Надо было воздержаться. Можно было бы просто воздержаться – и все было бы окей. Что касается... Ну помните, Зеленский же говорил недавно, что Израилю надо как-то определиться, с кем он – с Россией или с Украиной – в этом конфликте? Может быть, это голосование – это как продолжение этой истории. Либо есть еще такой вариант... Это я из головы беру, естественно, придумываю на ходу, потому что я не знаю подробностей, почему это было сделано.

Может быть, решили: "А вот жесткая позиция в отношении Германии – посла [Андрея] Мельника и так далее – сработала. И Германия поменяла свою точку зрения на конфликт". [Президент Германии Франк-Вальтер] Штайнмайер буквально чуть ли не публично покаялся за свои прежние прегрешения и так далее. В общем, надо было немцев пинать, там, значит, всякими мокрыми тряпками их бить – и вот они пришли в чувство – и стали вести себя так, как полагается. Может быть решили, что и с Израилем это можно попробовать. Я не знаю. У меня на этот счет, честно говоря, нет однозначного ответа. Ну, видимо, если уже так поступили – видимо, есть какая-то стратегия действий у украинского руководства.

– Иван, нас ожидает тяжелая зима.

– Ну а когда она была легкой? Я думаю, учитывая то, что война, – конечно, ничего простого не будет. Но вы знаете, я так смотрю, как люди готовятся... Кто-то буржуйку покупает, кто-то – солнечные батареи, кто-то аккумуляторы ставит, кто-то еще...

– Дровами запасаются.

– Да. Знаете, я даже в большей степени полагаюсь в этом смысле на простых украинских граждан, на их изобретательность, чем на какие-то государственные усилия по возрождению горячего отопления и так далее. Мне кажется, люди как-то сами в значительной степени справятся с этими проблемами. Хотя, конечно, естественно, я полностью согласен: будет нелегко, будет тяжело. Но если государство сумеет все-таки наладить работу, там, теплоэлектросетей – ну, будет вообще круто. Хотя, я смотрю, люди в основном морально готовы к тому, что ничего работать не будет и что самим придется выкручиваться.

– На фоне этого всего [постоянный представитель РФ при ООН Василий] Небензя заявляет о том, что Украина новый вид вооружения взяла себе сейчас в работу. И он называется "боевые комары".

– Ну это, мне кажется, уже, знаете, к психиатру. Я это не могу комментировать. Почему комары? Почему не божьи коровки или какие-то кузнечики? Я не знаю, как это комментировать.

Фото: Yakovina Ivan / Facebook

– Вы следите за тем, что пропагандисты русские делают? Вот, судя по их действиям, что мы можем сказать? Что там сейчас происходит? И чего они хотят?

– Ну, они хотят... Главным образом что их вдохновляет и что их радует – это удары по украинской инфраструктуре. Они хотят, чтобы Украина осталась вообще без тепла и без электричества. Вот это их главная задача и главная цель. И они в этом смысле превозносят и хвалят, не могут нарадоваться иранским дронам. Иранские дроны...

– Чистые фашисты. Не скрывают даже, что они по мирному населению бьют, – и радуются.

– Да. В общем, для них это абсолютно нормальная история. Они уже даже сами говорят: "Че-то мы как-то на немцев стали похожи, которые пытались заморозить Ленинград... Да, но мы-то хорошие, а немцы были плохие". В общем, логики никакой искать не надо, но они хотят сделать так, чтобы всем украинцам было плохо. То есть сделать так, чтобы все от мала до велика – и дети, и старики, и все-все – чтобы всем было голодно, холодно, чтобы не было горячей воды... Их почему-то очень возбуждают разговоры о том, что канализация работать не будет, что все будут грязные ходить... Это вызывает у них приступы какого-то кайфа, какого-то наслаждения.

О победе на фронте никто даже не мечтает, никто не говорит, никто не рассуждает. То есть всем очевидно, что на поле боя ничего не получится. Но вот разрушить водопровод или электросеть – это да, это то, что приводит в какое-то исступленное [состояние]... Причмокивают они прямо от счастья, когда говорят об этом. То есть вот чего они хотят. Такая главная задача. Я так понимаю, что это официальная задача России в отношении Украины.

– Ну, я, пользуясь случаем, хочу поздравить вас с тем, что Россия оценила ваш вклад в борьбу с их пропагандой и внесла вас в список "иноагентов".

– Спасибо большое. Это действительно очень приятная новость. Прямо духоподъемная. Как будто премию какую-то получил – не знаю – Нобелевскую премию или "Оскара" какого-то. То есть это действительно очень-очень приятная история.

Вырубить в России Google – это как огнеметом сжечь российский интернет

– Но вы видите, что они зашевелились? Пригожин уже говорит, мол, "давайте запрещать в России YouTube полностью". Они понимают, что работа, которая ведется вами, другими украинскими блогерами, нами, Дмитрием Гордоном (который, кстати, первый из украинцев попал в список "иноагентов"), дает свои плоды. И они хотят запретить YouTube. Такая работа дает свои плоды. И кто-то – да, начинает какими-то мозгами там, внутри, тоже раскидывать и шевелить.

– Ну да. Понятное дело. У них сейчас взяты под контроль практически все средства распространения информации. Традиционные, я имею в виду. То есть телевизор, радио, газеты, журналы и так далее. И в значительной степени контролируются соцсети. По крайней мере, все российские соцсети. И теперь, действительно, YouTube остался для них самым опасным, самым главным информационным конкурентом, то есть источником альтернативной информации, который может повлиять, нарушить их монополию на распространение информации.

Поэтому, я думаю, будут усиливаться попытки и призывы к введению цензуры – в YouTube в том числе. Но это сложно сделать. Почему? Потому что если заблокировать YouTube... Он так устроен, что это часть компании Google. Я спрашивал у специалистов, и мне объяснили... Может, я что-то не то понял, но, как мне объяснили, я понял следующим образом: если вы закрываете YouTube, то одновременно у вас в стране будет выключена почта Google – Gmail, сам Google, хранилище "Google Диск"... Что там еще? Документы Google. В общем, вся-вся эта инфраструктура Google выключится. Просто упадет, и вы не сможете этим пользоваться.

– Ну и Facebook, и все остальное.

– Нет, Facebook – это другое. Но все то, что входит в компанию Google, – оно будет выключено. И это очень нехорошо для российского в том числе государства, потому что у него – у сотрудников этого государства – хранятся там огромные объемы данных на всяких "Google Дисках" и так далее. Почему? Потому что своим они не доверяют: понимают, что в любой момент может прийти какая-то ФСБ и потребовать информацию и так далее.

В общем, если они отключат Google в Российской Федерации, то они себе сделают хуже в первую очередь. Например, без всяких услуг Google не смогут работать многие банки и многие компании. Потом, Google же не только для нас, простых людей, услуги предоставляет. Он же и для бизнеса дает какие-то штуки – для хранения данных какие-то предоставляет мощности и так далее. И если весь российский бизнес останется и без этого тоже, то в результате получится ситуация, при которой вся российская экономика просто обсыпется моментально, рухнет.

– Вы помните, когда они попытались еще до широкомасштабного вторжения заблокировать Telegram у себя, они положили всю свою же банковскую систему? И отказались от этой идеи.

– Да. Роскомнадзор, запрещая Telegram, в том числе положил сайт Роскомнадзора, то есть себя. Реально самоубийство совершил электронное. Но Telegram – это цветочки, пустяки, это вообще ничто в сравнении с Google. Google – это гораздо более мощная инфраструктура. Если вырубить его в России, то половина всех российских серверов, сервисов – чего угодно – просто перестанет работать. Это просто как огнеметом сжечь российский интернет. Вот такой эффект будет.

– Я хочу чуть-чуть продолжить по поводу информационных технологий и информационной повестки и поговорить о покупке Илоном Маском Twitter. Вы видели, наверное, сообщение сегодняшнее о том, что Маск сказал своим сотрудникам, придя в Twitter, что он хочет сделать теперь Twitter платным и дает им две недели для того, чтобы они разработали такой интерфейс, чтобы каждый теперь, кто зарегистрирован в Twitter, ежемесячно платил абонплату в размере $20. А, мол, "если не сделаете – всех вас уволю через две недели".

– Ну, новая метла по-новому метет. Что я могу сказать? Имеет полное право. Это его игрушка теперь. Может ее сломать, если хочет. Он ее купил на честно заработанные – пускай делает что хочет. Я думаю, сломать Twitter у него не получится. Плюс он сам не захочет его полностью ломать. Потому что Twitter – это слишком ценный актив. Но я думаю, каких-то дров он там наломает, скорее всего.

– Но то, что он делает, – это просто его такая инициатива и его видение мира? Или все-таки это надо рассматривать в контексте предстоящих выборов в Америке и противостояния республиканцев с демократами?

– Я думаю, Илон Маск – такой человек, что ему просто интересно, что будет, если здесь поковырять гвоздиком. "А что будет, если вот тут?.." То есть это человек, у которого очень пытливый ум. Собственно, он достиг всего того, чего он достиг, благодаря этому свойству своего ума. Ему всегда интересно: "А почему? А что? А почему не работает? А почему оно работает так, как оно работает? А где?"

Фото: Кристиан Марквардт / ЕРА

Например, в своих ракетах... Он же не только владелец компании Space X. У него есть должность в этой компании, он является главным инженером. То есть он реально разбирается во всем этом деле, он в это вникает. Он не просто купил себе Space X – и "давайте сделайте мне, чтобы было красиво". Он работает главным инженером в этой компании.

Я думаю, здесь то же самое: он пытается найти, нащупать какие-то точки, с помощью которых можно было бы сделать Twitter прибыльной компанией. Потому что на данный момент, насколько мне известно, Twitter не является прибыльной компанией. Он приносит убытки своим владельцам. Маску, как всегда... Он же говорил, что сделает прибыльной компанию по производству электрических автомобилей. Над ним все смеялись и говорили, что это в принципе невозможно. А он сделал. И сейчас Tesla стоит очень дорого: может, даже дороже, чем другие компании, занимающиеся автомобилями сотню лет. То же самое с Twitter, я думаю. Ему сказали, что это невозможно сделать прибыльным, а он решил: "А я сделаю". И вот сейчас пытается как-то понять, как это можно сделать.

В контексте выборов – может быть. Но я думаю, прямо сейчас – нет. Потому что в оставшуюся – сколько, там? – неделю повлиять на ход предвыборной кампании уже, наверное, поздновато и туда лезть, но, в принципе, к выборам следующим – выборам президентским – я думаю, он что-то такое постарается придумать. То есть уже, может быть, как-то будет использовать Twitter в своих интересах.

– Экстравагантный такой парень. Вчера появилась информация о том, что он арендовал в Румынии замок графа Дракулы для того, чтобы там провести Хэллоуин. Пригласил всяких интересных людей: Сергея Брина, кстати, из Google, Анджелину Джоли и еще кого-то, еще кого-то. И вот они там сняли на несколько дней и что-то там делали. Веселились.

– Ну да. Нас не позвали, правда. Я не понимаю почему. Но... Сами виноваты.

– Мы заняты пока более важными вопросами.

– Да, это тоже правда.

– Иван, спасибо вам большое.

– Спасибо вам.

– Я хочу закончить на таком вопросе, который я очень часто задаю своим собеседникам. Он поднимает настроение и он заставляет, собственно говоря, настраиваться на правильный лад нас всех. Какая у вас есть мечта на сразу после победы? Вот что вы первое хотите сделать?

– Ой... Честно говоря, я даже не знаю. У меня столько всяких разных мечт... А не знаю. Съездил бы куда-нибудь, наверное. Я сейчас никуда не могу поехать, но я бы, наверное, куда-нибудь съездил, отдохнул бы где-нибудь.

– В замок графа Дракулы.

– Это маловероятно. Я бы более оптимистичное место выбрал, наверное.

– Спасибо большое. Слава Украине.

– Героям слава.

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