ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Яковина: Россиян почему-то очень возбуждают разговоры, что канализация в Украине работать не будет, что все грязные будут ходить. О победе на фронте никто даже не мечтает

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Россияне хотят сделать так, чтобы украинцам было плохо, считает Яковина
Россияне хотят сделать так, чтобы украинцам было плохо, считает Яковина
Фото: ЕРА

В интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман обозреватель сайта НВ, ведущий "Радио НВ" Иван Яковина согласился с утверждением, что российские оккупанты – "чистые фашисты", так как обстреливают мирное население Украины, не скрывают этого и радуются.

"В общем, для них это абсолютно нормальная история. Они уже даже сами говорят: "Че-то мы как-то на немцев стали похожи, которые пытались заморозить Ленинград... Да, но мы-то хорошие, а немцы были плохие". В общем, логики никакой искать не надо, но они хотят сделать так, чтобы всем украинцам было плохо", – сказал Яковина.

Он отметил, что россияне хотят, чтобы в Украине "всем было голодно, холодно, чтобы не было горячей воды".

"Их почему-то очень возбуждают разговоры о том, что канализация работать не будет, что все будут грязные ходить... Это вызывает приступы какого-то кайфа, какого-то наслаждения. То есть о победе на фронте никто даже не мечтает, никто не говорит, никто не рассуждает. То есть всем очевидно, что на поле боя ничего не получится. Но вот разрушить водопровод или электросеть – это да, это то, что приводит в какое-то исступленное... Причмокивают они прямо от счастья, когда говорят об этом. [...] Я так понимаю, что это официальная задача России в отношении Украины", – заявил Яковина.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Продвижение ВСУ продолжается.

В то же время РФ ракетами и дронами массированно обстреливает территорию Украины, в результате чего, в частности, повреждено около 40% энергетической инфраструктурыИз-за этого в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, война, Ленинград, вторжение, голод, обстрелы, фашисты, война России против Украины, ракеты, канализация, инфраструктура, население, Иван Яковина, российские оккупанты, россияне
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Максимальный депресняк". Вторая жена Остапчука после новостей о разводе рассказала, чем теперь занимается
"Максимальный депресняк". Вторая жена Остапчука после новостей о разводе рассказала, чем теперь занимается
Сладкая лазанья. Рецепт от эксперта
Сладкая лазанья. Рецепт от эксперта
"Он мне звонил". Wellboy впервые высказался о сбежавшем в РФ экс-продюсере Бардаше
"Он мне звонил". Wellboy впервые высказался о сбежавшем в РФ экс-продюсере Бардаше
"Крутышка". 38-летняя жена 62-летнего Тигипко снялась в шортах
"Крутышка". 38-летняя жена 62-летнего Тигипко снялась в шортах
"И пальто, и модель супер, особенно грудь пышная". В сети обсуждают Мейхер, которая покружилась перед камерой
"И пальто, и модель супер, особенно грудь пышная". В сети обсуждают Мейхер, которая покружилась перед камерой
"Если бы их не было, мне было бы сложнее переживать эту войну". Вакарчук рассказал о своих маленьких детях – сыне Иване и дочери Соломии
"Если бы их не было, мне было бы сложнее переживать эту войну". Вакарчук рассказал о своих маленьких детях – сыне Иване и дочери Соломии
"Решил сходить посмотреть, нет ли в Европе голода". Невзоров в супермаркете посмеялся над ложью российских СМИ
"Решил сходить посмотреть, нет ли в Европе голода". Невзоров в супермаркете посмеялся над ложью российских СМИ
Хайек показала алтарь, посвященный Дню мертвых, который установила дома
Хайек показала алтарь, посвященный Дню мертвых, который установила дома
В маске Путина и с ножом, в венке и с желто-голубым флагом. Немецкий дизайнер ежедневно публикует посты против российской агрессии
В маске Путина и с ножом, в венке и с желто-голубым флагом. Немецкий дизайнер ежедневно публикует посты против российской агрессии
Свитолина сняла для TikTok первый ролик с участием новорожденной дочери. Видео
Свитолина сняла для TikTok первый ролик с участием новорожденной дочери. Видео
Скончался 65-летний ведущий и поэт Охримович
Скончался 65-летний ведущий и поэт Охримович
33-летняя Мишина высказалась об отношениях, в которых мужчина старше на 30 лет
33-летняя Мишина высказалась об отношениях, в которых мужчина старше на 30 лет
Печенье в виде конвертов с яблочной начинкой. Рецепт песочного теста без сахара и яиц
Печенье в виде конвертов с яблочной начинкой. Рецепт песочного теста без сахара и яиц
"Роковая красавица". 25-летняя Кунаки снялась в платье из просвечивающей ткани
"Роковая красавица". 25-летняя Кунаки снялась в платье из просвечивающей ткани
"Плохая девочка". 64-летняя Мадонна сделала селфи, прикрыв грудь волосами
"Плохая девочка". 64-летняя Мадонна сделала селфи, прикрыв грудь волосами
"Мисс Аргентина" женилась на "Мисс Пуэрто-Рико"
"Мисс Аргентина" женилась на "Мисс Пуэрто-Рико"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"С того времени мы с ней чай не пили. Остыли наши отношения". Кондратюк рассказал, из-за чего поссорился с Марченко (119742)
2
Невзоров назвал главных садистов в истории России, а также рассказал, кто умер на стульчаке из ворованного трона (118444)
3
"Попалась падлюка сепаратическая мне". Тина Кароль рассказала, как опоздала на самолет (83234)
4
Макаревич показал, как выглядит сейчас 84-летняя Ахеджакова (77638)
5
Пропагандист Соловьев набросился на Ефросинину и ее семью. Маша резко ответила (56799)
6
"Самый горячий червяк". 49-летняя Клум показала тело без одежды, сняв свой эпатажный костюм (44275)
7
Бойфренд Grosu, российский актер Полянский вернулся в Москву. Он засветился в компании режиссера, поддерживающего Путина. Фото (37990)
8
Российский режиссер Качанов о Собчак: У массмедиа России считалось хорошим тоном целоваться с чиновниками в десна. Некоторые ниже опускались (34601) G
 
 
 
 