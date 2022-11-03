Яковина: Россиян почему-то очень возбуждают разговоры, что канализация в Украине работать не будет, что все грязные будут ходить. О победе на фронте никто даже не мечтает

"В общем, для них это абсолютно нормальная история. Они уже даже сами говорят: "Че-то мы как-то на немцев стали похожи, которые пытались заморозить Ленинград... Да, но мы-то хорошие, а немцы были плохие". В общем, логики никакой искать не надо, но они хотят сделать так, чтобы всем украинцам было плохо", – сказал Яковина.

Он отметил, что россияне хотят, чтобы в Украине "всем было голодно, холодно, чтобы не было горячей воды".

"Их почему-то очень возбуждают разговоры о том, что канализация работать не будет, что все будут грязные ходить... Это вызывает приступы какого-то кайфа, какого-то наслаждения. То есть о победе на фронте никто даже не мечтает, никто не говорит, никто не рассуждает. То есть всем очевидно, что на поле боя ничего не получится. Но вот разрушить водопровод или электросеть – это да, это то, что приводит в какое-то исступленное... Причмокивают они прямо от счастья, когда говорят об этом. [...] Я так понимаю, что это официальная задача России в отношении Украины", – заявил Яковина.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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