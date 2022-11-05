Яковина: Психоаналитики говорят, что анальная фиксация Путина – из детства. Знаете, как дети, когда какают, преподносят это в качестве подарка родителям

"Ну вот психоаналитики говорят, что дело там в анальной фиксации, что он человек анального склада. Хотя это не ругательство как бы, есть такой психоаналитический термин..." – сказал Яковина.
Журналист сравнил поведение Путина с поведением детей.
"Знаете, как дети иногда преподносят то, что они какают, в качестве типа подарка своим родителям. Это из той же серии. Это из глубокого детства, – убежден Яковина. – То есть Путин считает, как я понимаю, что все то, что он производит на этот свет – все эти гробы, все эти трупы, все это говно, – это его подарок миру, подарок обществу. И поэтому, собственно, попа имеет для него такое важное, я бы сказал, стратегическое значение".
Яковина: Сейчас мы видим столкновения двух групп влияния в России – министерства обороны и кадыровцев плюс вагнеровцев. Кадыровцы с "Вагнером" побеждают. Это зачатки будущей гражданской войны. Читайте полный текст интервью
Путин неоднократно употреблял слово "попа" в своих публичных выступлениях, причем минимум дважды – этой осенью.
1 сентября 2022 года во время общения со школьниками он сравнил трудолюбие с "резиновой попой". "Трудолюбие – это вообще отдельный талант, это не просто, извините, резиновая попа. Это талант заставить себя работать и уметь это делать продуктивно", – объяснил он детям.
27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин размышлял о Революции достоинства в Украине и в очередной раз обвинил в ее организации страны Запада. "Зачем было в этих условиях проводить кровавый антигосударственный, антиконституционный переворот? Ответа нет. Ну, может быть, только один: показать, кто в доме хозяин. "Всем сидеть, извините меня (перед дамами прошу прощения), всем сидеть на попе ровно и не крякать", – сказал он.
Телеведущий Евгений Киселев считает, что частое упоминание "поп" в речах Путина может свидетельствовать о том, что в детстве над ним издевались. "С увлечением читал Facebook замечательный журналистки Маши Слоним. Она перепостила заметку своей подруги, у которой дочь психотерапевт. Та говорит, что человек, который часто говорит о заднице, как правило, имел проблемы с родителями в детстве. Скорее всего, его подвергали суровым, жестоким наказаниям", – сказал журналист.