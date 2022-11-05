Яковина: Психоаналитики говорят, что анальная фиксация Путина – из детства. Знаете, как дети, когда какают, преподносят это в качестве подарка родителям

"Ну вот психоаналитики говорят, что дело там в анальной фиксации, что он человек анального склада. Хотя это не ругательство как бы, есть такой психоаналитический термин..." – сказал Яковина.

Журналист сравнил поведение Путина с поведением детей.

"Знаете, как дети иногда преподносят то, что они какают, в качестве типа подарка своим родителям. Это из той же серии. Это из глубокого детства, – убежден Яковина. – То есть Путин считает, как я понимаю, что все то, что он производит на этот свет – все эти гробы, все эти трупы, все это говно, – это его подарок миру, подарок обществу. И поэтому, собственно, попа имеет для него такое важное, я бы сказал, стратегическое значение".

Яковина: Сейчас мы видим столкновения двух групп влияния в России – министерства обороны и кадыровцев плюс вагнеровцев. Кадыровцы с "Вагнером" побеждают. Это зачатки будущей гражданской войны. Читайте полный текст интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube