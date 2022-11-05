ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Яковина: Психоаналитики говорят, что анальная фиксация Путина – из детства. Знаете, как дети, когда какают, преподносят это в качестве подарка родителям

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Яковина считает, что для Путина "попа имеет стратегическое значение"
Яковина считает, что для Путина "попа имеет стратегическое значение" 
Фото: EPA

У президента РФ Владимира Путина наблюдается "анальная фиксация", считает обозреватель сайта НВ, ведущий "Радио НВ" Иван Яковина. Такое мнение он высказал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, комментируя частые упоминания "попы" в публичных речах главы Кремля.

"Ну вот психоаналитики говорят, что дело там в анальной фиксации, что он человек анального склада. Хотя это не ругательство как бы, есть такой психоаналитический термин..." – сказал Яковина. 

Журналист сравнил поведение Путина с поведением детей. 

"Знаете, как дети иногда преподносят то, что они какают, в качестве типа подарка своим родителям. Это из той же серии. Это из глубокого детства, – убежден Яковина. – То есть Путин считает, как я понимаю, что все то, что он производит на этот свет – все эти гробы, все эти трупы, все это говно, – это его подарок миру, подарок обществу. И поэтому, собственно, попа имеет для него такое важное, я бы сказал, стратегическое значение". 

Яковина: Сейчас мы видим столкновения двух групп влияния в России – министерства обороны и кадыровцев плюс вагнеровцев. Кадыровцы с "Вагнером" побеждают. Это зачатки будущей гражданской войны. Читайте полный текст интервью 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин неоднократно употреблял слово "попа" в своих публичных выступлениях, причем минимум дважды – этой осенью. 

1 сентября 2022 года во время общения со школьниками он сравнил трудолюбие с "резиновой попой""Трудолюбие – это вообще отдельный талант, это не просто, извините, резиновая попа. Это талант заставить себя работать и уметь это делать продуктивно", – объяснил он детям. 

27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин размышлял о Революции достоинства в Украине и в очередной раз обвинил в ее организации страны Запада. "Зачем было в этих условиях проводить кровавый антигосударственный, антиконституционный переворот? Ответа нет. Ну, может быть, только один: показать, кто в доме хозяин. "Всем сидеть, извините меня (перед дамами прошу прощения), всем сидеть на попе ровно и не крякать", – сказал он. 

Телеведущий Евгений Киселев считает, что частое упоминание "поп" в речах Путина может свидетельствовать о том, что в детстве над ним издевались. "С увлечением читал Facebook замечательный журналистки Маши Слоним. Она перепостила заметку своей подруги, у которой дочь психотерапевт. Та говорит, что человек, который часто говорит о заднице, как правило, имел проблемы с родителями в детстве. Скорее всего, его подвергали суровым, жестоким наказаниям", – сказал журналист. 

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Алеся Бацман, Иван Яковина
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Данилко о том, почему его отец бил мать: У меня есть предположение: там были проблемы сексуального плана
Данилко о том, почему его отец бил мать: У меня есть предположение: там были проблемы сексуального плана
Маси Найем: Мы сейчас можем говорить что угодно о моем глазе, называть меня пиратом – это нормально для меня
Маси Найем: Мы сейчас можем говорить что угодно о моем глазе, называть меня пиратом – это нормально для меня
Как сейчас выглядит муж 40-летней Мейхер – замалчивающий войну 52-летний российский бизнесмен Уржумцев
Как сейчас выглядит муж 40-летней Мейхер – замалчивающий войну 52-летний российский бизнесмен Уржумцев
"Это невозможно вычеркнуть". Певец Козловский рассказал, почему в 2018 году ездил выступать в РФ на 9 мая
"Это невозможно вычеркнуть". Певец Козловский рассказал, почему в 2018 году ездил выступать в РФ на 9 мая
На Takflix выпустили дебютный фильм режиссера Кведаравичюса, убитого в Мариуполе российскими оккупантами
На Takflix выпустили дебютный фильм режиссера Кведаравичюса, убитого в Мариуполе российскими оккупантами
Остапчук дал первое интервью после новости о разводе со второй женой
Остапчук дал первое интервью после новости о разводе со второй женой
Певица Приходько назвала Потапа своим главным разочарованием
Певица Приходько назвала Потапа своим главным разочарованием
"Безупречная красота". 53-летняя Лопес показала лицо вблизи
"Безупречная красота". 53-летняя Лопес показала лицо вблизи
Жена Усика показала его объятия с сыном. Фото
Жена Усика показала его объятия с сыном. Фото
64-летняя Мадонна станцевала в прозрачном топе и расстегнутых штанах
64-летняя Мадонна станцевала в прозрачном топе и расстегнутых штанах
Гордон стал гостем благотворительного онлайн-марафона Поляковой для сбора 1 млн грн на закупку бионических протезов
Гордон стал гостем благотворительного онлайн-марафона Поляковой для сбора 1 млн грн на закупку бионических протезов
"Такое ощущение, что все это было в другой жизни". Гребенщиков показал снимок со свадьбы 35-летней давности
"Такое ощущение, что все это было в другой жизни". Гребенщиков показал снимок со свадьбы 35-летней давности
СМИ сообщили, что в Украину в персональном вагоне едет Стивен Кинг. "Укрзалізниця" опровергла фейк и обратилась к писателю
СМИ сообщили, что в Украину в персональном вагоне едет Стивен Кинг. "Укрзалізниця" опровергла фейк и обратилась к писателю
Жена Беднякова рассекретила имя новорожденного сына
Жена Беднякова рассекретила имя новорожденного сына
"Настоящая любовь", "Так мило. Наслаждайтесь". 53-летняя Зета-Джонс показала, как ее целует 78-летний муж
"Настоящая любовь", "Так мило. Наслаждайтесь". 53-летняя Зета-Джонс показала, как ее целует 78-летний муж
40-летняя Мейхер снялась в просторном платье, прикрыв рукой живот
40-летняя Мейхер снялась в просторном платье, прикрыв рукой живот
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Самый горячий червяк". 49-летняя Клум показала тело без одежды, сняв свой эпатажный костюм (107837)
2
Пропагандист Соловьев оскорбил Ефросинину и ее семью. Маша ответила матом (90792)
3
"Очень интересная женщина", "Что Кличко не нравилось?". 48-летняя бывшая жена мэра Киева показала, как хозяйничает на кухне. Видео (50353)
4
"Он очень сложно уезжал". Данилко рассказал, где сейчас находится Константин Меладзе (45724)
5
"Я понимаю, что больше никогда не сыграю в Украине". Земфира на концерте в Лондоне сделала заявление (43550)
6
"Мы знакомы очень давно". Данилко рассказал, какие отношения у него были с Зеленским до его президентства (41687)
7
Российский режиссер Качанов о Собчак: У массмедиа России считалось хорошим тоном целоваться с чиновниками в десна. Некоторые ниже опускались (38915) G
8
"И пальто, и модель супер, особенно грудь пышная". В сети обсуждают Мейхер, которая покружилась перед камерой (31238)
 
 
 
 