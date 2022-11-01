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Киселев: Человек, который часто говорит о задницах, имел проблемы с родителями в детстве

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Киселев: Путин живет на своем глобусе
Киселев: Путин живет на своем глобусе
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Над президентом РФ Владимиром Путиным в детстве могли жестоко издеваться. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал телеведущий Евгений Киселев.

"Посмотрите на Владимира Владимировича. Видно, что уже не орел. Видно, что не молодой человек, который живет на своем глобусе и втюхивает его нам. Путин и люди, которые сейчас правят бал вместе с ним, посылают сигнал: всем сидеть на попе ровно и не крякать", – сказал Киселев.

Он не исключает, что у президента РФ было тяжелое детство.

"С увлечением читал Facebook замечательный журналистки Маши Слоним. Она перепостила заметку своей подруги, у которой дочь психотерапевт. Та говорит, что человек, который часто говорит о заднице, как правило, имел проблемы с родителями в детстве. Скорее всего, его подвергали суровым, жестоким наказаниям".

"Вот вам Путин. То у него "попа резиновая", то "сидите на попе ровно и не крякайте"... Постоянно с попой какие-то проблемы у него", – отметил Гордон.

"Ну вот, значит, что-то там, как говорится, в консерватории было не в порядке изначально", – сказал Киселев.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин снова назвал "антигосударственным переворотом" Евромайдан в Украине 2013–2014 годов и заявил о причастности Запада к событиям Революции достоинства.

"Зачем было в этих условиях проводить кровавый антигосударственный, антиконституционный переворот? Ответа нет. Ну, может быть, только один: показать, кто в доме хозяин. "Всем сидеть, извините меня (перед дамами прошу прощения), всем сидеть на попе ровно и не крякать", "будет так, как мы скажем". По-другому я просто не могу объяснить эти действия", – заявил Путин.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Евгений Киселев, журналисты, телеведущий
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