Киселев: Человек, который часто говорит о задницах, имел проблемы с родителями в детстве

"Посмотрите на Владимира Владимировича. Видно, что уже не орел. Видно, что не молодой человек, который живет на своем глобусе и втюхивает его нам. Путин и люди, которые сейчас правят бал вместе с ним, посылают сигнал: всем сидеть на попе ровно и не крякать", – сказал Киселев.

Он не исключает, что у президента РФ было тяжелое детство.

"С увлечением читал Facebook замечательный журналистки Маши Слоним. Она перепостила заметку своей подруги, у которой дочь психотерапевт. Та говорит, что человек, который часто говорит о заднице, как правило, имел проблемы с родителями в детстве. Скорее всего, его подвергали суровым, жестоким наказаниям".

"Вот вам Путин. То у него "попа резиновая", то "сидите на попе ровно и не крякайте"... Постоянно с попой какие-то проблемы у него", – отметил Гордон.

"Ну вот, значит, что-то там, как говорится, в консерватории было не в порядке изначально", – сказал Киселев.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube