Яковина: Если к 15 ноября Россия не получит перемирия, боюсь, у Путина может сорвать крышу – и он применит в Украине ядерное оружие

Бацман задала вопрос о вероятности применения тактического ядерного оружия.
"Если к 15 ноября Россия не добьется искомого результата, то есть не получит никакого перемирия или уж тем более мирного соглашения, то боюсь, что у Путина может сорвать крышу. Естественно, я не могу к нему в голову залезть и решить за него, но мы видели, что он иногда устраивает абсолютно безумные вещи. И это тоже безумная вещь", – ответил Яковина.
Он подчеркнул, что Путин "реально уже грозит ядерным оружием".
По мнению Яковины, до 15 ноября "Путин будет применять все способы, бросит все запасы ракет и дронов, чтобы заставить Украину пойти на уступки и заключить с ним перемирие".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
14 октября "Медуза" со ссылкой на собственные источники рассказала, что Путин рассчитывает добиться перемирия, чтобы выиграть время и начать новое наступление на Украину в начале 2023 года.
Украина отказывается вести переговоры с Путиным.
В конце февраля, вскоре после открытого вторжения России в Украину, Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Он объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.
21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Намек он повторил и 30 сентября, заявив, что Россия будет защищать "свою землю" (имея в виду незаконно аннексированные территории Украины) "всеми имеющимися у нас силами и средствами".
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.
27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".
По информации The New York Times, высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Такая информация была распространена внутри правительства США в октябре, сообщило издание 2 ноября. По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил.
Окружение Путина может саботировать приказ о применении ядерного оружия. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал живущий во Франции бывший российский банкир, бывший друг Путина Сергей Пугачев. Он считает, что президент страны-оккупанта "теоретически [может применить ядерное оружие], а практически – нет".