Яковина: Если к 15 ноября Россия не получит перемирия, боюсь, у Путина может сорвать крышу – и он применит в Украине ядерное оружие

Бацман задала вопрос о вероятности применения тактического ядерного оружия.

"Если к 15 ноября Россия не добьется искомого результата, то есть не получит никакого перемирия или уж тем более мирного соглашения, то боюсь, что у Путина может сорвать крышу. Естественно, я не могу к нему в голову залезть и решить за него, но мы видели, что он иногда устраивает абсолютно безумные вещи. И это тоже безумная вещь", – ответил Яковина.

Он подчеркнул, что Путин "реально уже грозит ядерным оружием".

По мнению Яковины, до 15 ноября "Путин будет применять все способы, бросит все запасы ракет и дронов, чтобы заставить Украину пойти на уступки и заключить с ним перемирие".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

14 октября "Медуза" со ссылкой на собственные источники рассказала, что Путин рассчитывает добиться перемирия, чтобы выиграть время и начать новое наступление на Украину в начале 2023 года.

Украина отказывается вести переговоры с Путиным.

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