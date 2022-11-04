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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Яковина: До 15 ноября Путин будет применять все способы, бросит все запасы ракет и дронов, чтобы заставить Украину пойти на уступки и заключить с ним перемирие

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По информации Яковины, на сентябрьском саммите в Самарканде "коллективный Восток" озвучил Путину ультиматум
По информации Яковины, на сентябрьском саммите в Самарканде "коллективный Восток" озвучил Путину ультиматум
Фото: EPA

Президент РФ Владимир Путин будет пытаться любыми способами добиться перемирия с Украиной к 15 ноября, когда в Индонезии начнется саммит "Большой двадцатки". Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил обозреватель сайта НВ, ведущий "Радио НВ" Иван Яковина.

Журналист повторил свое предположение, высказанное в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону. По его мнению, на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоялся в Самарканде (Узбекистан) в сентябре, "коллективный Восток" выдвинул Путину ультиматум. 

Этот ультиматум, по информации Яковины, звучал примерно так: "Либо ты, Владимир Путин, прекращаешь войну к саммиту "Большой двадцатки" в Индонезии на Бали, либо мы будем присоединяться к западным санкциям, поскольку твоя война, которую ты ведешь против Украины, вредит всему миру, всей мировой экономике, стабильности (в том числе наших режимов) и экономическому процветанию наших стран. Из-за того, что ты тянешь эту канитель уже так долго, мы начинаем терять деньги, терять стабильность и так далее. Нас это не устраивает. Поэтому вот на тебе два месяца. Как угодно завершай. Можешь выиграть – выигрывай войну. Не можешь выиграть – проигрывай. Не хочешь проигрывать – договаривайся. Не важно. Нас абсолютно не колышет, как именно эта война закончится, но она должна закончиться". 

По мнению журналиста, Путин серьезно воспринял эти предупреждения, поскольку понимает, что разрыв сотрудничества с Индией и Китаем, которые являются членами ШОС, а также с Турцией (она имеет в организации статус "партнера по диалогу") ему невыгоден, поскольку оставит Россию в полной изоляции.

"Поэтому у Владимира Путина главная задача – до 15 ноября добиться если не мира, то перемирия. Естественно, он хочет добиться перемирия на своих условиях, а не на условиях Украины. Что имеется в виду под словами "на своих условиях"? Сохранение за Россией наземного перешейка в Крым и водоснабжения Крыма и признание Западом – не формальное, не обязательно записанное на бумаге, но признание – российского суверенитета над оккупированными территориями", – озвучил возможный план России Яковина. 

Поскольку ни Украина, ни Запад "ни в коем случае не хотят соглашаться ни на что такое", Путин, по мнению журналиста, будет изо всех сил давить и на Запад, и на Украину. 

"И мы видели, как давить... Он Западу взорвал эти газопроводы ["Северный поток"], пытаясь угрожать энергетикой, по сути дела, заморозить Европу. Европа на это не повелась, Европе плевать. Ну, не то чтобы совсем плевать, но Европа не повелась. Потом он начал угрожать применением "грязной бомбы", потом начал угрожать взрывом плотин на Днепре... Понедельничные [обстрелы] – это же тоже из этой серии, я так понимаю. То есть угроза устроить гуманитарную катастрофу. Ну и, естественно, выход из "зерновой сделки". Потому что это тоже элемент, рычаг давления на Запад и на Украину. И так далее. Все это, все абсолютно способы, какие только есть в распоряжении Владимира Путина, будут им применяться для того, чтобы заставить Украину в первую очередь, а во вторую очередь – Запад – пойти на уступки и заключить с ним перемирие", – спрогнозировал Яковина.

По его мнению, в ближайшие две недели, пытаясь добиться уступок, Россия будет еще сильнее атаковать Украину. 

"Я подозреваю, что в рамках этого давления все последующие дни и оставшиеся две недели Россия бросит против Украины все свои запасы крылатых ракет, дронов, бомб – чего угодно. Для того, чтобы в полном объеме вывести из функционирования украинскую энергосистему. То есть я боюсь, что в ближайшие две недели обстрелы будут просто ужасными. Вот все, что есть у России, – все будет брошено против Украины", – сказал журналист. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Саммит ШОС проходил в Самарканде 15–16 сентября. На встрече присутствовали главы 10 государств и белорусский политик Александр Лукашенко, называющий себя президентом Беларуси. 

На саммите Путину несколько раз пришлось ожидать своих собеседников, пришедших на двусторонние встречи позже него. Широко в сети разошлось одно из фото участников саммита, на котором президент Турции Реджеп Эрдоган занимает место во главе стола, а Путин сидит на диване рядом с Лукашенко. 

Кроме того, в СМИ подробно обсуждали заявления лидеров Индии и Китая, которые те сделали на встречах с Путиным. Премьер-министр Индии Нарендра Моди сказал президенту России, что сейчас "не эпоха войны". Путин в ответ пообещал, что Россия сделает все, чтобы война в Украине прекратилась "как можно быстрее". Во время встречи с главой КНР Си Цзиньпином глава Кремля сказал, что понимает озабоченность Китая ситуацией в Украине. 

Живущий в США российский политолог, публицист Андрей Пионтковский считает, что саммит ШОС был для Путина провальным. "Он в такое состояние унижения и шока впал в Самарканде, что, вернувшись, немедленно предпринял самоубийственные шаги, которые все его надежды обнулили", – сказал аналитик. Такими шагами, по его мнению, стали объявленная Путиным мобилизация, ядерный шантаж, а также "референдумы" и аннексия четырех регионов Украины. 

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Алеся Бацман, саммит, война России против Украины, Иван Яковина
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