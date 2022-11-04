Яковина: До 15 ноября Путин будет применять все способы, бросит все запасы ракет и дронов, чтобы заставить Украину пойти на уступки и заключить с ним перемирие

Журналист повторил свое предположение, высказанное в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону. По его мнению, на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоялся в Самарканде (Узбекистан) в сентябре, "коллективный Восток" выдвинул Путину ультиматум.

Этот ультиматум, по информации Яковины, звучал примерно так: "Либо ты, Владимир Путин, прекращаешь войну к саммиту "Большой двадцатки" в Индонезии на Бали, либо мы будем присоединяться к западным санкциям, поскольку твоя война, которую ты ведешь против Украины, вредит всему миру, всей мировой экономике, стабильности (в том числе наших режимов) и экономическому процветанию наших стран. Из-за того, что ты тянешь эту канитель уже так долго, мы начинаем терять деньги, терять стабильность и так далее. Нас это не устраивает. Поэтому вот на тебе два месяца. Как угодно завершай. Можешь выиграть – выигрывай войну. Не можешь выиграть – проигрывай. Не хочешь проигрывать – договаривайся. Не важно. Нас абсолютно не колышет, как именно эта война закончится, но она должна закончиться".

По мнению журналиста, Путин серьезно воспринял эти предупреждения, поскольку понимает, что разрыв сотрудничества с Индией и Китаем, которые являются членами ШОС, а также с Турцией (она имеет в организации статус "партнера по диалогу") ему невыгоден, поскольку оставит Россию в полной изоляции.

"Поэтому у Владимира Путина главная задача – до 15 ноября добиться если не мира, то перемирия. Естественно, он хочет добиться перемирия на своих условиях, а не на условиях Украины. Что имеется в виду под словами "на своих условиях"? Сохранение за Россией наземного перешейка в Крым и водоснабжения Крыма и признание Западом – не формальное, не обязательно записанное на бумаге, но признание – российского суверенитета над оккупированными территориями", – озвучил возможный план России Яковина.

Поскольку ни Украина, ни Запад "ни в коем случае не хотят соглашаться ни на что такое", Путин, по мнению журналиста, будет изо всех сил давить и на Запад, и на Украину.

"И мы видели, как давить... Он Западу взорвал эти газопроводы ["Северный поток"], пытаясь угрожать энергетикой, по сути дела, заморозить Европу. Европа на это не повелась, Европе плевать. Ну, не то чтобы совсем плевать, но Европа не повелась. Потом он начал угрожать применением "грязной бомбы", потом начал угрожать взрывом плотин на Днепре... Понедельничные [обстрелы] – это же тоже из этой серии, я так понимаю. То есть угроза устроить гуманитарную катастрофу. Ну и, естественно, выход из "зерновой сделки". Потому что это тоже элемент, рычаг давления на Запад и на Украину. И так далее. Все это, все абсолютно способы, какие только есть в распоряжении Владимира Путина, будут им применяться для того, чтобы заставить Украину в первую очередь, а во вторую очередь – Запад – пойти на уступки и заключить с ним перемирие", – спрогнозировал Яковина.

По его мнению, в ближайшие две недели, пытаясь добиться уступок, Россия будет еще сильнее атаковать Украину.

"Я подозреваю, что в рамках этого давления все последующие дни и оставшиеся две недели Россия бросит против Украины все свои запасы крылатых ракет, дронов, бомб – чего угодно. Для того, чтобы в полном объеме вывести из функционирования украинскую энергосистему. То есть я боюсь, что в ближайшие две недели обстрелы будут просто ужасными. Вот все, что есть у России, – все будет брошено против Украины", – сказал журналист.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube