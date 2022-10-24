Геннадий Гудков: Токаев всем объяснил, что Путин лузер и с ним не надо выстраивать никаких отношений, а на саммите в Самарканде ему показали его место

Фото с Путиным с саммита в Самарканде стало источником мемов Фото: tccb.gov.tr

Гордон поинтересовался мнением Гудкова, что думает о сложившейся ситуации называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко.

"Я не думаю, что Лукашенко верит в Путина. Я думаю, что он прекрасно понимает, что Путин войну проиграл. Он не идиот", – ответил Гудков.

По мнению политика, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев "уже всем объяснил, что Путин – лузер, что он проиграл и с ним не нужно выстраивать никаких отношений".

"У Токаева своих проблем хватает в Казахстане, но он всем объяснил, что Путин войну проиграл", – заявил Гудков.

Он также подчеркнул, что ряд глав государств в Самарканде "не сочли за труд выйти вовремя к Путину".

"И наш российский диктатор ерзал-ерзал, какие-то бумажки доставал, глупо улыбался на камеры. В общем, ему было крайне неприятно, но сделать он уже ничего не мог. Ему показали его место, место лузера", – резюмировал Гудков.

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