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Геннадий Гудков: Токаев всем объяснил, что Путин лузер и с ним не надо выстраивать никаких отношений, а на саммите в Самарканде ему показали его место

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Фото с Путиным с саммита в Самарканде стало источником мемов
Фото с Путиным с саммита в Самарканде стало источником мемов
Фото: tccb.gov.tr

На саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане главы ряда государств показали президенту РФ Владимиру Путину "его место – место лузера", считает российский оппозиционный политик, полковник ФСБ России в отставке Геннадий Гудков. Об этом он сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Гордон поинтересовался мнением Гудкова, что думает о сложившейся ситуации называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко.

"Я не думаю, что Лукашенко верит в Путина. Я думаю, что он прекрасно понимает, что Путин войну проиграл. Он не идиот", – ответил Гудков.

По мнению политика, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев "уже всем объяснил, что Путин – лузер, что он проиграл и с ним не нужно выстраивать никаких отношений".

"У Токаева своих проблем хватает в Казахстане, но он всем объяснил, что Путин войну проиграл", – заявил Гудков. 

Он также подчеркнул, что ряд глав государств в Самарканде "не сочли за труд выйти вовремя к Путину".

"И наш российский диктатор ерзал-ерзал, какие-то бумажки доставал, глупо улыбался на камеры. В общем, ему было крайне неприятно, но сделать он уже ничего не мог. Ему показали его место, место лузера", – резюмировал Гудков. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

В июне на форуме в России Токаев в присутствии Путина заявил, что "ЛДНР" – "квазигосударственные территории" и Казахстан не будет их признавать.

Саммит ШОС проходил в городе Самарканд 15–16 сентября. На встрече присутствовали главы 10 государств и Лукашенко.

На саммите Путину несколько раз пришлось ожидать своих собеседников, пришедших на двусторонние встречи позже него. Широко в сети разошлось одно из фото участников саммита, на котором президент Турции Реджеп Эрдоган занимает место во главе стола, а Путин сидит на диванчике рядом с Лукашенко. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, Геннадий Гудков, ШОС, Касым-Жомарт Токаев
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