Геннадий Гудков: Токаев всем объяснил, что Путин лузер и с ним не надо выстраивать никаких отношений, а на саммите в Самарканде ему показали его место

Гордон поинтересовался мнением Гудкова, что думает о сложившейся ситуации называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко.
"Я не думаю, что Лукашенко верит в Путина. Я думаю, что он прекрасно понимает, что Путин войну проиграл. Он не идиот", – ответил Гудков.
По мнению политика, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев "уже всем объяснил, что Путин – лузер, что он проиграл и с ним не нужно выстраивать никаких отношений".
"У Токаева своих проблем хватает в Казахстане, но он всем объяснил, что Путин войну проиграл", – заявил Гудков.
Он также подчеркнул, что ряд глав государств в Самарканде "не сочли за труд выйти вовремя к Путину".
"И наш российский диктатор ерзал-ерзал, какие-то бумажки доставал, глупо улыбался на камеры. В общем, ему было крайне неприятно, но сделать он уже ничего не мог. Ему показали его место, место лузера", – резюмировал Гудков.
В июне на форуме в России Токаев в присутствии Путина заявил, что "ЛДНР" – "квазигосударственные территории" и Казахстан не будет их признавать.
Саммит ШОС проходил в городе Самарканд 15–16 сентября. На встрече присутствовали главы 10 государств и Лукашенко.
На саммите Путину несколько раз пришлось ожидать своих собеседников, пришедших на двусторонние встречи позже него. Широко в сети разошлось одно из фото участников саммита, на котором президент Турции Реджеп Эрдоган занимает место во главе стола, а Путин сидит на диванчике рядом с Лукашенко.