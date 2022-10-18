"Исходим из того, что за взрывами стоит Россия". Немецкие следователи считают, что "Северные потоки" подорвали дистанционно – WSJ

Чиновники, знакомые с ходом расследования, заявили WSJ, что однозначно назвать виновника правоохранители пока не могут, однако "исходят из предположения, что за взрывами стоит Россия".

На данном этапе спецслужбы Германии пришли к выводу, что подрыв газопровода, вероятно, был осуществлен дистанционно, после того как взрывчатку спустили с надводного корабля. Версию о повреждении "Северных потоков" с помощью подводной лодки следствие считает маловероятной из-за относительно небольшой глубины в месте повреждения, а также из-за того, что этот район усиленно патрулируется и мониторится военно-морскими силами НАТО.

После обследования места взрыва следствие пришло к выводу, что мощность взрывчатки, повредившей три нитки газопровода, составляла около 500 кг тротила.