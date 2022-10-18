"Исходим из того, что за взрывами стоит Россия". Немецкие следователи считают, что "Северные потоки" подорвали дистанционно – WSJ

Чиновники, знакомые с ходом расследования, заявили WSJ, что однозначно назвать виновника правоохранители пока не могут, однако "исходят из предположения, что за взрывами стоит Россия".
На данном этапе спецслужбы Германии пришли к выводу, что подрыв газопровода, вероятно, был осуществлен дистанционно, после того как взрывчатку спустили с надводного корабля. Версию о повреждении "Северных потоков" с помощью подводной лодки следствие считает маловероятной из-за относительно небольшой глубины в месте повреждения, а также из-за того, что этот район усиленно патрулируется и мониторится военно-морскими силами НАТО.
После обследования места взрыва следствие пришло к выводу, что мощность взрывчатки, повредившей три нитки газопровода, составляла около 500 кг тротила.
Утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2" в исключительной экономической зоне Дании юго-восточнее острова Борнхольм была зафиксирована в ночь на 26 сентября. Позже такие утечки были зафиксированы на обеих нитках "Северного потока" северо-восточнее острова. Незадолго до обнаружения утечек шведские и датские сейсмологические станции зафиксировали подводные взрывы.
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк убежден, что утечки из газопроводов – теракт и акт агрессии России, направленные против ЕС. Официально причина инцидентов пока не обнародована. Министры обороны Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии назвали произошедшее диверсией. Президент РФ Владимир Путин утверждает, что взрыв организовали "англосаксы".
Расследование причин аварии независимо друг от друга ведут контрразведка Швеции, полиция и военно-морские силы Дании и Германии. Официальные выводы ни одна из стран пока не публиковала.