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"Исходим из того, что за взрывами стоит Россия". Немецкие следователи считают, что "Северные потоки" подорвали дистанционно – WSJ

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Расследование обстоятельств повреждения "Северных потоков" ведут Германия, Швеция и Дания
Расследование обстоятельств повреждения "Северных потоков" ведут Германия, Швеция и Дания
Фото: EPA

Немецкие следователи уверены, что взрывы, повредившие три из четырех ниток российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2", стали результатом саботажа, сообщило 17 октября издание The Wall Street Journal.

Чиновники, знакомые с ходом расследования, заявили WSJ, что однозначно назвать виновника правоохранители пока не могут, однако "исходят из предположения, что за взрывами стоит Россия".

На данном этапе спецслужбы Германии пришли к выводу, что подрыв газопровода, вероятно, был осуществлен дистанционно, после того как взрывчатку спустили с надводного корабля. Версию о повреждении "Северных потоков" с помощью подводной лодки следствие считает маловероятной из-за относительно небольшой глубины в месте повреждения, а также из-за того, что этот район усиленно патрулируется и мониторится военно-морскими силами НАТО.

После обследования места взрыва следствие пришло к выводу, что мощность взрывчатки, повредившей три нитки газопровода, составляла около 500 кг тротила.

Контекст:

Утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2" в исключительной экономической зоне Дании юго-восточнее острова Борнхольм была зафиксирована в ночь на 26 сентября. Позже такие утечки были зафиксированы на обеих нитках "Северного потока" северо-восточнее острова. Незадолго до обнаружения утечек шведские и датские сейсмологические станции зафиксировали подводные взрывы.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк убежден, что утечки из газопроводов – теракт и акт агрессии России, направленные против ЕС. Официально причина инцидентов пока не обнародована. Министры обороны Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии назвали произошедшее диверсией. Президент РФ Владимир Путин утверждает, что взрыв организовали "англосаксы".

Расследование причин аварии независимо друг от друга ведут контрразведка Швеции, полиция и военно-морские силы Дании и Германии. Официальные выводы ни одна из стран пока не публиковала. 

Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Германия, Швеция, Дания, газопровод, Северный поток, диверсия, российская агрессия, Северный поток – 2
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