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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия может взорвать ГТС Украины, чтобы заставить Европу запустить "Северный поток – 2" – Зеленский

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Зеленский изложил возможный план России для возобновления поставок газа в Европу
Зеленский изложил возможный план России для возобновления поставок газа в Европу
Фото: president.gov.ua

Россия может нанести удар по украинской газотранспортной системе, чтоб потом потребовать от Европы запустить "Северный поток – 2". Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому каналу ZDF, которое вышло 12 октября.

"Они взорвали "Северный поток". Дальше они произведут удары по ГТС Украины. Чтобы их не обвинили, они взорвут у себя что-то, обвинят нас, чтобы ударить по нашей ГТС, и скажут, что просто реагировали. После этого он (Путин. – "ГОРДОН") скажет Европе, что "нет возможности, нужно запустить "Северный поток – 2", который вы сами не запускаете, иначе Европа останется без газа из-за Украины", – сказал он.

Зеленский заявил, что необходима четкая позиция Европы, что если Россия продолжит взрывать энергосистему Европы, "Северный поток – 2" не запустят и санкции с России не снимут.

"Через два месяца будет то, что я вам говорю. Они это сделают, и Европа будет думать, что делать, где брать тепло и газ. Так может быть", – сказал он.

Контекст:

"Северный поток – 2" – магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море. Его строительство финансировали российская компания "Газпром" и пять европейских энергетических компаний. Строительство газопровода полностью завершили в сентябре 2021 года, но он так и не прошел сертификацию в Германии. В феврале 2022 года, после признания Россией "независимости" не подконтрольных Украине частей Донецкой и Луганской областей, ;Германия приостановила сертификацию "Северного потока – 2".

Власти Германии заявили, что не собираются использовать газопровод и что "после начала российской захватнической войны против Украины он на самом деле мертв". 

Путин не раз заявлял, что если страны ЕС хотят увеличения поставок российского газа, то санкции с газопровода нужно снять. "Если все так тяжело, то возьмите и снимите санкции с "Северного потока – 2", 55 млрд м³ по году, только кнопку нажать – и все пошло", – сказал он в сентябре

В ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2" в экономической зоне Дании юго-восточнее острова Борнхольм. Позже подобные утечки были зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" и обнаружены северо-восточнее острова. Незадолго до падения давления в трубах и обнаружения утечки газа шведские и датские сейсмологические станции зафиксировали подводные взрывы.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк убежден, что утечки из газопроводов – теракт и акт агрессии России, направленные против ЕС. Официально причина инцидентов пока не обнародована. Министры обороны Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии назвали произошедшее диверсией.

Спецслужбы Германии предполагают, что три нитки трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" навсегда останутся непригодными после разгерметизации.

Теги: Россия, газ, энергетика, ГТС, Северный поток, Владимир Зеленский, война России против Украины
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