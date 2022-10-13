Россия может взорвать ГТС Украины, чтобы заставить Европу запустить "Северный поток – 2" – Зеленский

"Они взорвали "Северный поток". Дальше они произведут удары по ГТС Украины. Чтобы их не обвинили, они взорвут у себя что-то, обвинят нас, чтобы ударить по нашей ГТС, и скажут, что просто реагировали. После этого он (Путин. – "ГОРДОН") скажет Европе, что "нет возможности, нужно запустить "Северный поток – 2", который вы сами не запускаете, иначе Европа останется без газа из-за Украины", – сказал он.

Зеленский заявил, что необходима четкая позиция Европы, что если Россия продолжит взрывать энергосистему Европы, "Северный поток – 2" не запустят и санкции с России не снимут.

"Через два месяца будет то, что я вам говорю. Они это сделают, и Европа будет думать, что делать, где брать тепло и газ. Так может быть", – сказал он.