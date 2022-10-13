Россия может взорвать ГТС Украины, чтобы заставить Европу запустить "Северный поток – 2" – Зеленский

"Они взорвали "Северный поток". Дальше они произведут удары по ГТС Украины. Чтобы их не обвинили, они взорвут у себя что-то, обвинят нас, чтобы ударить по нашей ГТС, и скажут, что просто реагировали. После этого он (Путин. – "ГОРДОН") скажет Европе, что "нет возможности, нужно запустить "Северный поток – 2", который вы сами не запускаете, иначе Европа останется без газа из-за Украины", – сказал он.
Зеленский заявил, что необходима четкая позиция Европы, что если Россия продолжит взрывать энергосистему Европы, "Северный поток – 2" не запустят и санкции с России не снимут.
"Через два месяца будет то, что я вам говорю. Они это сделают, и Европа будет думать, что делать, где брать тепло и газ. Так может быть", – сказал он.
"Северный поток – 2" – магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море. Его строительство финансировали российская компания "Газпром" и пять европейских энергетических компаний. Строительство газопровода полностью завершили в сентябре 2021 года, но он так и не прошел сертификацию в Германии. В феврале 2022 года, после признания Россией "независимости" не подконтрольных Украине частей Донецкой и Луганской областей, ;Германия приостановила сертификацию "Северного потока – 2".
Власти Германии заявили, что не собираются использовать газопровод и что "после начала российской захватнической войны против Украины он на самом деле мертв".
Путин не раз заявлял, что если страны ЕС хотят увеличения поставок российского газа, то санкции с газопровода нужно снять. "Если все так тяжело, то возьмите и снимите санкции с "Северного потока – 2", 55 млрд м³ по году, только кнопку нажать – и все пошло", – сказал он в сентябре.
В ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2" в экономической зоне Дании юго-восточнее острова Борнхольм. Позже подобные утечки были зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" и обнаружены северо-восточнее острова. Незадолго до падения давления в трубах и обнаружения утечки газа шведские и датские сейсмологические станции зафиксировали подводные взрывы.
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк убежден, что утечки из газопроводов – теракт и акт агрессии России, направленные против ЕС. Официально причина инцидентов пока не обнародована. Министры обороны Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии назвали произошедшее диверсией.
Спецслужбы Германии предполагают, что три нитки трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" навсегда останутся непригодными после разгерметизации.