Яковина: История с мощами Потемкина, памятниками доказывает, что для российской власти мертвые гораздо важнее, чем живые

Бацман в ходе интервью упомянула вывоз россиянами из Херсона останков князя Григория Потемкина.

"Я уж не знаю, насколько ценен Потемкин для Украины, но, в принципе, я могу сказать так: вся эта история с мощами, с памятниками и прочим доказывает в очередной раз, что официальной государственной идеологией России является устремленное в прошлое поклонение смерти. Потому что мертвые для российской власти гораздо важнее, чем живые. То есть живых можно не жалеть, делать с ними все, что хочешь, а вот о мертвых российская власть заботится. Да, к сожалению, это какая-то некрофильская такая история, какая-то сатанистская, наверное, можно даже так сказать", – пояснил Яковина.

Он вспомнил слова якутского шамана Александра Габышева, который несколько раз направлялся в Москву "изгонять" президента РФ Владимира Путина, но не смог дойти, потому что его принудительно помещали в психбольницу, что Путин "является демоном, явившимся из ада для уничтожения всего живого на нашей планете".

"Все тогда над Габышевым смеялись, а сейчас, если посмотреть на то, что Путин говорит, на то, чем он угрожает, то, в общем, не очень-то и смешно получается. Потому что он реально уже грозит ядерным оружием. А ядерное оружие – это в каком-то смысле и есть уничтожение всего живого на нашей планете", – отметил Яковина.

По его мнению, шаман Габышев в 2019 году гораздо более трезво оценивал ситуацию, чем многие политики, политологи, журналисты и эксперты.

Яковина: Сейчас мы видим столкновения двух групп влияния в России – министерства обороны и кадыровцев плюс вагнеровцев. Кадыровцы с "Вагнером" побеждают. Это зачатки будущей гражданской войны. Полный текст интервью

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