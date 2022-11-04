Яковина: Делегация российских шаманов прокатилась по оккупированной территории Украины за пару дней до суперуспешного наступления ВСУ в Харьковской области. Возможно, они были завербованы нашей разведкой

"У Путина, как мы видим, шаманы не очень помогающие. Кстати, какая-то делегация российских шаманов прокатилась вдоль по оккупированным территориям Украины буквально за пару дней до суперуспешного наступления Вооруженных сил Украины в Харьковской области. То есть если от этих шаманов и есть какая-то польза, то для Украины, а не для России", – рассказал журналист.
Бацман в шутку предположила, что шаманы были завербованы украинской разведкой.
"Возможно. Это единственное, что приходит на ум в этом смысле", – ответил Яковина.
Он напомнил, что шаманы еще три года назад говорили о демонической сущности российского президента.
"Как говорил незабвенный шаман [из Якутии Александр] Габышев, Путин является демоном, явившимся из ада для уничтожения всего живого на нашей планете. Все тогда над Габышевым смеялись, а сейчас, если посмотреть на то, что Путин говорит, на то, чем он угрожает, то, в общем, не очень-то и смешно получается", – сказал журналист.
Он напомнил, что президент РФ "реально уже грозит ядерным оружием" миру, а ядерное оружие – это в каком-то смысле и есть уничтожение всего живого на Земле.
"Шаман Габышев в 2019 году гораздо более трезво оценивал ситуацию, как мы теперь видим, чем многие политики, политологи, журналисты, эксперты и так далее в то же самое время. Он оказался прав относительно Владимира Путина. Правее, чем кто бы то ни было", – заметил Яковина.
Путин в силу того, что Русская православная церковь объединяет российский народ, участвует в церковных ритуалах, но поверхностно, так как "плохо про это понимает", в то же время увлекается мистикой. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал живущий во Франции бывший российский банкир, бывший друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев.
Пугачев также признался, что именно он привел Путина в церковь, но "в силу того, что его любимая книжка – "Колобок" (так бывший банкир намекнул на интеллектуальные способности российского лидера. – "ГОРДОН"), то с этим проблема вышла".
О том, что министр обороны РФ Сергей Шойгу увлекается шаманскими обрядами и это оказало влияние на Путина, Пугачев рассказывал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман. По словам экс-банкира, президент РФ сам рассказал ему в частном разговоре о "гараже Шойгу" и о том, что на даче у главы минобороны РФ он видел "шаманов и заклинателей".
Яковина рассказывал в эфире "Украина 24", что Путин и Шойгу время от времени ездят в Сибирь "не просто отдыхать, а они там совершают всякие шаманские обряды". "После истории с якутским шаманом Александром Габышевым, в которого Путин сильно поверил, а также под влиянием тувинца Шойгу Путин стал верить в это оккультное течение и начал регулярно проводить соответствующие обряды. Для этой цели в безлюдном месте в Сибири на берегу реки Хемчик даже построили специальное капище в виде золотой юрты", – рассказал он.