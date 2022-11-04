Яковина: Делегация российских шаманов прокатилась по оккупированной территории Украины за пару дней до суперуспешного наступления ВСУ в Харьковской области. Возможно, они были завербованы нашей разведкой

"У Путина, как мы видим, шаманы не очень помогающие. Кстати, какая-то делегация российских шаманов прокатилась вдоль по оккупированным территориям Украины буквально за пару дней до суперуспешного наступления Вооруженных сил Украины в Харьковской области. То есть если от этих шаманов и есть какая-то польза, то для Украины, а не для России", – рассказал журналист.

Бацман в шутку предположила, что шаманы были завербованы украинской разведкой.

"Возможно. Это единственное, что приходит на ум в этом смысле", – ответил Яковина.

Он напомнил, что шаманы еще три года назад говорили о демонической сущности российского президента.

"Как говорил незабвенный шаман [из Якутии Александр] Габышев, Путин является демоном, явившимся из ада для уничтожения всего живого на нашей планете. Все тогда над Габышевым смеялись, а сейчас, если посмотреть на то, что Путин говорит, на то, чем он угрожает, то, в общем, не очень-то и смешно получается", – сказал журналист.

Он напомнил, что президент РФ "реально уже грозит ядерным оружием" миру, а ядерное оружие – это в каком-то смысле и есть уничтожение всего живого на Земле.

"Шаман Габышев в 2019 году гораздо более трезво оценивал ситуацию, как мы теперь видим, чем многие политики, политологи, журналисты, эксперты и так далее в то же самое время. Он оказался прав относительно Владимира Путина. Правее, чем кто бы то ни было", – заметил Яковина.

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