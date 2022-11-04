ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал – Сатана, Люцифер или Иблис". Медведев назвал настоящую цель России в войне

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Медведев (слева) рассказал про липкий сон и тоскливый морок, который стряхнула с себя Россия
Медведев (слева) рассказал про липкий сон и тоскливый морок, который стряхнула с себя Россия
Фото: EPA

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал в Telegram 4 ноября "ответы на простые вопросы" о войне в Украине. В своем посте Медведев решил убедить россиян в том, что против РФ сегодня воюет "часть умирающего мира" и "кучка безумных нацистов-наркоманов".

Зампред Совбеза РФ заявил, что РФ "не нужны чужие территории", ведь "Россия – огромная и богатая страна".

"Но есть наша земля, которая для нас священна... И которую мы никому не отдадим... Мы воюем за всех своих, за свою землю, за свою тысячелетнюю историю", – утверждает Медведев.

Против России, по его словам, воюют те, кто ненавидит эту страну и ее историю, ценности и веру. 

"Против России сегодня воюет часть умирающего мира, кучка безумных нацистов-наркоманов, одурманенный и запуганный ими народ и большая стая лающих собак из западной псарни. С ними разномастная свора хрюкающих подсвинков и недалеких обывателей из распавшейся западной империи со стекающей по подбородку от вырождения слюной... Поднявшись против них, мы приобрели сакральную мощь", – пишет кремлевский чиновник.

До того, как "приобрести сакральную мощь", Россия, по мнению Медведева, "долго молчала" по причине того, что "мы были слабы и опустошены безвременьем".

"А сейчас мы стряхнули липкий сон и тоскливый морок последних десятилетий, в которые нас погрузила гибель прежнего отечества. Нашего пробуждения ждали другие страны, изнасилованные повелителями тьмы, рабовладельцами и угнетателями, которые грезят своим чудовищным колониальным прошлым и жаждут сохранения своей власти над миром", – заявил он.

Зампред Совбеза РФ сообщил, что многие страны давно не верят "повелителям тьмы", хотя и боятся их, но скоро все изменится.

"Когда трухлявый мировой порядок рухнет, он погребет под многотонным спудом своих обломков всех его надменных жрецов, кровожадных адептов, глумливых прислужников и бессловесных манкуртов", – пророчит Медведев.

Продолжая тему "сакральной мощи", он заявил, что у РФ есть возможность "отправить всех врагов в геенну огненную", но не в этом состоит ее задача.

"Мы слушаем слова создателя в наших сердцах и повинуемся им. Эти слова и дают нам священную цель. Цель – остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал – Сатана, Люцифер или Иблис. Ибо его цель – погибель. Наша цель – жизнь. Его оружие – затейливая ложь. А наше оружие – правда", – написал Медведев.

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Позднее власти РФ формулировали и другие "причины" вторжения в Украину. В частности, Путин 1 сентября заявил, что якобы "на территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране". Якобы поэтому оккупантам пришлось "защищать" и Донбасс, и саму Россию.

Помощник секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева Алексей Павлов 25 октября написал в статье для "Аргументов и Фактов", что в Украине в ходе "спецоперации" (так называют в России войну) следует провести "десатанизацию". По его словам, точное число сект в Украине неизвестно, но якобы "счет идет на сотни", в результате чего и само государство, по его убеждению, стало сектой.

Теги: Дмитрий Медведев, Россия, Украина, Кремль, оккупация, вторжение, история, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, алкоголизм, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мы единственная нация в мире, которая испытывает ужас войны в прямом эфире". Осадчая рассказала, почему считает себя неуместной в соцсетях
"Мы единственная нация в мире, которая испытывает ужас войны в прямом эфире". Осадчая рассказала, почему считает себя неуместной в соцсетях
"Вы – вдохновение", "Красавица". Ребрик восхитила осенним образом. Фото
"Вы – вдохновение", "Красавица". Ребрик восхитила осенним образом. Фото
  У 76-летней Шер новый роман. Парень младше на 40 лет Daily Mail. Видео
  У 76-летней Шер новый роман. Парень младше на 40 лет – Daily Mail. Видео
"Я понимаю, что больше никогда не сыграю в Украине". Земфира на концерте в Лондоне сделала заявление
"Я понимаю, что больше никогда не сыграю в Украине". Земфира на концерте в Лондоне сделала заявление
"Этот день настал". 35-летняя Никитюк отреагировала на просьбы показать своего возлюбленного
"Этот день настал". 35-летняя Никитюк отреагировала на просьбы показать своего возлюбленного
Пес Патрон посоветовал, как правильно утепляться
Пес Патрон посоветовал, как правильно утепляться
Макаревич высказался про артистов, которые хотят занять места уехавших
Макаревич высказался про артистов, которые хотят занять места уехавших
"Почему же вы так вульгарны, Анастасия?!", "Убожество". 46-летняя Волочкова вышла на подиум в качестве модели
"Почему же вы так вульгарны, Анастасия?!", "Убожество". 46-летняя Волочкова вышла на подиум в качестве модели
Макаревич показал, как его приняли в Казахстане
Макаревич показал, как его приняли в Казахстане
"Насел на меня, и я стал избегать встреч с ним". Возлюбленный Зыгаря рассказал, как духовник Путина предлагал купить для него аттестат
"Насел на меня, и я стал избегать встреч с ним". Возлюбленный Зыгаря рассказал, как духовник Путина предлагал купить для него аттестат
  The Hardkiss выпустила новую песню "Маяк". Видео
  The Hardkiss выпустила новую песню "Маяк". Видео
"Главная тема – привести себя в равновесие". 48-летняя бывшая жена Кличко после развода похвасталась отдыхом на пляже
"Главная тема – привести себя в равновесие". 48-летняя бывшая жена Кличко после развода похвасталась отдыхом на пляже
"Такая милашка!" 53-летняя Лопес в носках подпрыгнула над постелью
"Такая милашка!" 53-летняя Лопес в носках подпрыгнула над постелью
Вакарчук рассказал, за что всегда будет благодарен Kalush Orchestra
Вакарчук рассказал, за что всегда будет благодарен Kalush Orchestra
"Ты шо, тю, ля". Dantes рассказал, как общается с психологом
"Ты шо, тю, ля". Dantes рассказал, как общается с психологом
Решетник снял на видео, как крутит на талии хулахуп
Решетник снял на видео, как крутит на талии хулахуп
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"С того времени мы с ней чай не пили. Остыли наши отношения". Кондратюк рассказал, из-за чего поссорился с Марченко (129087)
2
"Самый горячий червяк". 49-летняя Клум показала тело без одежды, сняв свой эпатажный костюм (87968)
3
Пропагандист Соловьев оскорбил Ефросинину и ее семью. Маша ответила матом (85078)
4
"Очень интересная женщина", "Что Кличко не нравилось?". 48-летняя бывшая жена мэра Киева показала, как хозяйничает на кухне. Видео (46850)
5
"Он очень сложно уезжал". Данилко рассказал, где сейчас находится Константин Меладзе (42607)
6
Российский режиссер Качанов о Собчак: У массмедиа России считалось хорошим тоном целоваться с чиновниками в десна. Некоторые ниже опускались (37864) G
7
"Мы знакомы очень давно". Данилко рассказал, какие отношения у него были с Зеленским до его президентства (30343)
8
Данилко: Первый муж мамы сидел за изнасилование, хотя этого не делал. Она говорит, что у него была проблема и у них ничего не было (28289)
 
 
 
 