"Остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал – Сатана, Люцифер или Иблис". Медведев назвал настоящую цель России в войне

Зампред Совбеза РФ заявил, что РФ "не нужны чужие территории", ведь "Россия – огромная и богатая страна".
"Но есть наша земля, которая для нас священна... И которую мы никому не отдадим... Мы воюем за всех своих, за свою землю, за свою тысячелетнюю историю", – утверждает Медведев.
Против России, по его словам, воюют те, кто ненавидит эту страну и ее историю, ценности и веру.
"Против России сегодня воюет часть умирающего мира, кучка безумных нацистов-наркоманов, одурманенный и запуганный ими народ и большая стая лающих собак из западной псарни. С ними разномастная свора хрюкающих подсвинков и недалеких обывателей из распавшейся западной империи со стекающей по подбородку от вырождения слюной... Поднявшись против них, мы приобрели сакральную мощь", – пишет кремлевский чиновник.
До того, как "приобрести сакральную мощь", Россия, по мнению Медведева, "долго молчала" по причине того, что "мы были слабы и опустошены безвременьем".
"А сейчас мы стряхнули липкий сон и тоскливый морок последних десятилетий, в которые нас погрузила гибель прежнего отечества. Нашего пробуждения ждали другие страны, изнасилованные повелителями тьмы, рабовладельцами и угнетателями, которые грезят своим чудовищным колониальным прошлым и жаждут сохранения своей власти над миром", – заявил он.
Зампред Совбеза РФ сообщил, что многие страны давно не верят "повелителям тьмы", хотя и боятся их, но скоро все изменится.
"Когда трухлявый мировой порядок рухнет, он погребет под многотонным спудом своих обломков всех его надменных жрецов, кровожадных адептов, глумливых прислужников и бессловесных манкуртов", – пророчит Медведев.
Продолжая тему "сакральной мощи", он заявил, что у РФ есть возможность "отправить всех врагов в геенну огненную", но не в этом состоит ее задача.
"Мы слушаем слова создателя в наших сердцах и повинуемся им. Эти слова и дают нам священную цель. Цель – остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал – Сатана, Люцифер или Иблис. Ибо его цель – погибель. Наша цель – жизнь. Его оружие – затейливая ложь. А наше оружие – правда", – написал Медведев.
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
Позднее власти РФ формулировали и другие "причины" вторжения в Украину. В частности, Путин 1 сентября заявил, что якобы "на территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране". Якобы поэтому оккупантам пришлось "защищать" и Донбасс, и саму Россию.
Помощник секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева Алексей Павлов 25 октября написал в статье для "Аргументов и Фактов", что в Украине в ходе "спецоперации" (так называют в России войну) следует провести "десатанизацию". По его словам, точное число сект в Украине неизвестно, но якобы "счет идет на сотни", в результате чего и само государство, по его убеждению, стало сектой.