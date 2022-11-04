"Остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал – Сатана, Люцифер или Иблис". Медведев назвал настоящую цель России в войне

Медведев (слева) рассказал про липкий сон и тоскливый морок, который стряхнула с себя Россия Фото: EPA

Зампред Совбеза РФ заявил, что РФ "не нужны чужие территории", ведь "Россия – огромная и богатая страна".

"Но есть наша земля, которая для нас священна... И которую мы никому не отдадим... Мы воюем за всех своих, за свою землю, за свою тысячелетнюю историю", – утверждает Медведев.

Против России, по его словам, воюют те, кто ненавидит эту страну и ее историю, ценности и веру.

"Против России сегодня воюет часть умирающего мира, кучка безумных нацистов-наркоманов, одурманенный и запуганный ими народ и большая стая лающих собак из западной псарни. С ними разномастная свора хрюкающих подсвинков и недалеких обывателей из распавшейся западной империи со стекающей по подбородку от вырождения слюной... Поднявшись против них, мы приобрели сакральную мощь", – пишет кремлевский чиновник.

До того, как "приобрести сакральную мощь", Россия, по мнению Медведева, "долго молчала" по причине того, что "мы были слабы и опустошены безвременьем".

"А сейчас мы стряхнули липкий сон и тоскливый морок последних десятилетий, в которые нас погрузила гибель прежнего отечества. Нашего пробуждения ждали другие страны, изнасилованные повелителями тьмы, рабовладельцами и угнетателями, которые грезят своим чудовищным колониальным прошлым и жаждут сохранения своей власти над миром", – заявил он.

Зампред Совбеза РФ сообщил, что многие страны давно не верят "повелителям тьмы", хотя и боятся их, но скоро все изменится.

"Когда трухлявый мировой порядок рухнет, он погребет под многотонным спудом своих обломков всех его надменных жрецов, кровожадных адептов, глумливых прислужников и бессловесных манкуртов", – пророчит Медведев.

Продолжая тему "сакральной мощи", он заявил, что у РФ есть возможность "отправить всех врагов в геенну огненную", но не в этом состоит ее задача.

"Мы слушаем слова создателя в наших сердцах и повинуемся им. Эти слова и дают нам священную цель. Цель – остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал – Сатана, Люцифер или Иблис. Ибо его цель – погибель. Наша цель – жизнь. Его оружие – затейливая ложь. А наше оружие – правда", – написал Медведев.