"Повторять вслух после и перед употреблением алкоголя". Данилов написал памятку для Медведева об окончательном и бесповоротном проигрыше России

"Медведеву. Памятка. Распечатать, повторять вслух минимум трижды в сутки, утром, в обед и вечером, после и перед употреблением традиционных 100 (но, скорее всего, больше) грамм крепкого алкоголя: Россия окончательно и бесповоротно проигрывает", – написал Данилов.

Он попросил замглавы Совбеза РФ также осознать и запомнить, что кремлевский режим сам, добровольно запустил процесс распада России – по выражению Данилова, "недоимперии и фейк-федерации".

"Все территории, оккупированные Московией, будут возвращены, и это касается не только Украины, но и Грузии, Молдовы, Японии и других стран и народов. Беларусь будет свободной в том числе от российских оккупантов страной", – добавил он.

Секретарь СНБО заверил Медведева, что угроза и применение ядерного оружия Россией – это "акт суицида".

"Россия окончательно превратится во врага номер один для всего мира. Детей и жен на Марс не спрячете, а им вряд ли хочется из дворцов на Рублевке, Сардинии и других дубаев "прямо в рай", – подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что цель Украины и всего мира – денуклеаризация РФ.

"Полная денуклеаризация – конечная цель демонтажа РФ. Этот последний гнилой зуб должен и будет вырван из пасти взбешенного существа. И только это – гарантия безопасности для мира и Украины", – резюмировал Данилов.

Медведев 1 ноября в Telegram уже не в первый раз намекнул на готовность РФ к применению ядерного оружия, переложив вину за его возможное использование Россией на Запад.

"Известный тезис западных стран: "России нельзя дать победить в войне". Что он означает на самом деле? Если побеждает не Россия, то, видимо, Украина. Цель Украины в войне названа киевским режимом – возврат всех ранее принадлежавших ей территорий. То есть отторжение их от России. Это угроза существованию нашего государства и распад нынешней России. И значит, прямой повод для применения п. 19 Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. И кто тогда планирует ядерный конфликт, позвольте узнать?" – написал Медведев.