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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Повторять вслух после и перед употреблением алкоголя". Данилов написал памятку для Медведева об окончательном и бесповоротном проигрыше России

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Данилов предупредил Медведева, что возможное применение Россией ядерного оружия это акт суицида
Данилов предупредил Медведева, что возможное применение Россией ядерного оружия – это акт суицида
Фото: kremlin.ru

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предупредил заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о том, что все территории, оккупированные РФ, будут возвращены, и речь не только об Украине. Свое обращение к Медведеву Данилов оформил в виде памятки и опубликовал 1 ноября в Facebook.

"Медведеву. Памятка. Распечатать, повторять вслух минимум трижды в сутки, утром, в обед и вечером, после и перед употреблением традиционных 100 (но, скорее всего, больше) грамм крепкого алкоголя: Россия окончательно и бесповоротно проигрывает", – написал Данилов.

Он попросил замглавы Совбеза РФ также осознать и запомнить, что кремлевский режим сам, добровольно запустил процесс распада России – по выражению Данилова, "недоимперии и фейк-федерации".

"Все территории, оккупированные Московией, будут возвращены, и это касается не только Украины, но и Грузии, Молдовы, Японии и других стран и народов. Беларусь будет свободной в том числе от российских оккупантов страной", – добавил он.

Секретарь СНБО заверил Медведева, что угроза и применение ядерного оружия Россией – это "акт суицида".

"Россия окончательно превратится во врага номер один для всего мира. Детей и жен на Марс не спрячете, а им вряд ли хочется из дворцов на Рублевке, Сардинии и других дубаев "прямо в рай", – подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что цель Украины и всего мира – денуклеаризация РФ.

"Полная денуклеаризация – конечная цель демонтажа РФ. Этот последний гнилой зуб должен и будет вырван из пасти взбешенного существа. И только это – гарантия безопасности для мира и Украины", – резюмировал Данилов. 

https://www.facebook.com/danilov.oleksiy/posts/pfbid02Qtb9VnqwQ6cMg2SAykdvFn68UEAXtUXQbxGgirUdz7q8wRLzhjb7Cg6aaQTHNttUl

Медведев 1 ноября в Telegram уже не в первый раз намекнул на готовность РФ к применению ядерного оружия, переложив вину за его возможное использование Россией на Запад.

"Известный тезис западных стран: "России нельзя дать победить в войне". Что он означает на самом деле? Если побеждает не Россия, то, видимо, Украина. Цель Украины в войне названа киевским режимом – возврат всех ранее принадлежавших ей территорий. То есть отторжение их от России. Это угроза существованию нашего государства и распад нынешней России. И значит, прямой повод для применения п. 19 Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. И кто тогда планирует ядерный конфликт, позвольте узнать?" – написал Медведев.

Контекст:

21 сентября президент России Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности РФ. Используя намеки, он повторил этот тезис 30 сентября, отнеся его к незаконно аннексированным Россией территориям Украины. 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда" не говорила о возможном применении своего ядерного оружия.

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