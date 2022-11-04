Каспаров: Кошмары, которые люди увидели в Украине, Запад разбудили. Но если бы Путин взял Киев на третий день, и Штайнмайер, и Макрон сейчас вели бы себя совсем по-другому

Каспаров: Я не знаю, как бы дальше сложилась судьба у тех же литовцев, латышей, эстонцев... Фото: Гарри Каспаров / Facebook

"На Западе все равно существуют определенные сдерживающие центры. И кошмары того, что люди увидели в Украине, – они все-таки Запад разбудили. Но этого было бы недостаточно. И здесь Путин, конечно, мог бы проскочить снова, если бы удался блицкриг. Путин рассчитывал на это. К сожалению, надо констатировать, что все эти люди, которые сегодня так горячо поддерживают Украину – и Штайнмайер, и Макрон – практически все, за редчайшим исключением, может быть, балтийцев и поляков, – в случае взятия Киева на третий день, как планировал Путин, вели бы сейчас себя совсем по-другому", – сказал он.

По мнению Каспарова, западные лидеры вели бы с Путиным переговоры, пытаясь спасти какой-нибудь кусок Украины. При этом он бы был силен и шантажировал бы их, а они бы боялись.

"Я не знаю, как бы дальше сложилась судьба у тех же литовцев, латышей, эстонцев, когда Путин навис бы над ними всей массой и начал бы просто требовать нужных политических изменений – там, чтобы вернулся НАТО в 1997 год... Но так история устроена: когда уже совсем плохо, кто-то защищает Фермопилы – вот последний этот проход фермопильский", – сказал он.

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