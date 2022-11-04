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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Каспаров: Кошмары, которые люди увидели в Украине, Запад разбудили. Но если бы Путин взял Киев на третий день, и Штайнмайер, и Макрон сейчас вели бы себя совсем по-другому

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Каспаров: Я не знаю, как бы дальше сложилась судьба у тех же литовцев, латышей, эстонцев...
Каспаров: Я не знаю, как бы дальше сложилась судьба у тех же литовцев, латышей, эстонцев...
Фото: Гарри Каспаров / Facebook

Если бы президенту России Владимиру Путину удалось захватить Украину по его плану, Запад бы вел себя иначе, чем сейчас. Такое мнение высказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону российский шахматист и оппозиционный политик, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров.

"На Западе все равно существуют определенные сдерживающие центры. И кошмары того, что люди увидели в Украине, – они все-таки Запад разбудили. Но этого было бы недостаточно. И здесь Путин, конечно, мог бы проскочить снова, если бы удался блицкриг. Путин рассчитывал на это. К сожалению, надо констатировать, что все эти люди, которые сегодня так горячо поддерживают Украину – и Штайнмайер, и Макрон – практически все, за редчайшим исключением, может быть, балтийцев и поляков, – в случае взятия Киева на третий день, как планировал Путин, вели бы сейчас себя совсем по-другому", – сказал он.

По мнению Каспарова, западные лидеры вели бы с Путиным переговоры, пытаясь спасти какой-нибудь кусок Украины. При этом он бы был силен и шантажировал бы их, а они бы боялись.

"Я не знаю, как бы дальше сложилась судьба у тех же литовцев, латышей, эстонцев, когда Путин навис бы над ними всей массой и начал бы просто требовать нужных политических изменений – там, чтобы вернулся НАТО в 1997 год... Но так история устроена: когда уже совсем плохо, кто-то защищает Фермопилы – вот последний этот проход фермопильский", – сказал он.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле российские войска были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

За время вторжения РФ потеряла, по информации Генштаба ВСУ, более 74,8 тыс. военнослужащих и тысячи единиц техники, только самолетов РФ в Украине с 24 февраля уничтожено вдвое больше, чем СССР потерял за 10 лет войны в Афганистане

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, Франк-Вальтер Штайнмайер, Гарри Каспаров, российская агрессия, война России против Украины, Евросоюз, Эммануэль Макрон
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