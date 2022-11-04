Каспаров: Путин считал, что настал момент, когда он может окончательно "нагнуть Запад". "Все, мы будем диктовать правила". Он ошибся

Каспаров считает, что геополитическую ситуацию уже нельзя назвать неопределенной, в мире уже есть консенсус, что Украина должна победить в войне с Россией.
Путин, по его мнению, допустил принципиальную ошибку, начав войну против Украины.
"Вот та принципиальная ошибка, которую допускали диктаторы всегда, и Путин, естественно, не мог ее избежать: мысль о том, что Запад всегда будет сбрасывать карты. "Мы будем блефовать, будем угрожать. А надо будет – пригрозим ядерным оружием. И они все точно испугаются. Потому что они гедонисты, они изнеженные, они развращенные. Мы их купим. Не за деньги – так за большие деньги. Не за большие деньги – так за очень большие деньги. Тем паче, денег у нас сколько угодно за те нефть и газ, которые мы им же и продаем". Это еще со времен Ленина: "Продаем веревку, на которой мы их повесим", – сказал Каспаров.
Он считает, что Путин "не собирался никого вешать, а хотел делать бизнес, но на своих условиях".
"Война Путина в Украине – на самом деле это кульминация его войны с миром, в котором действуют законы, порядок, правила. Правила действуют. "Какие правила? Я тут самый сильный, в принципе. И поэтому буду играть, как хочу. Хочу – так буду играть: пять ходов подряд сделаю". То есть Путин считал, что настал момент, когда он может просто окончательно, по его блатному выражению, нагнуть Запад. "Все, мы сейчас будем диктовать все правила". Он ошибся. Потому что на Западе все равно существуют определенные сдерживающие центры. И кошмары того, что люди увидели в Украине, разбудили Запад", – добавил он.
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле российские войска были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
За время вторжения РФ потеряла, по информации Генштаба ВСУ, более 74,8 тыс. военнослужащих и тысячи единиц техники, только самолетов РФ в Украине с 24 февраля уничтожено вдвое больше, чем СССР потерял за 10 лет войны в Афганистане.
Военную помощь Украине в связи с войной, которую против страны развязала Россия, предоставляет ряд стран. Так, 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Министр обороны США Ллойд Остин, который курирует работу группы, сообщил 20 июля, что вооружение Украине предоставляют уже 30 стран, всего к формату присоединились 50 государств.