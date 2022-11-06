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КИЕВ

В КГГА опровергли сообщения в СМИ о подготовке эвакуации населения Киева

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Сейчас нет оснований говорить об эвакуации из Киева, заявили в КГГА
Сейчас нет оснований говорить об эвакуации из Киева, заявили в КГГА
Фото: ЕРА

Ситуация в Киеве контролируемая и причин для разговоров о чрезвычайной ситуации нет. Об этом 6 ноября заявил глава департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук, сообщает сайт КГГА.

5 ноября американская газета The New York Times выпустила статью с заголовком "Киев планирует полную эвакуацию в случае потери электричества". В ней говорится, что власти столицы разрабатывают план действий на случай блэкаута, и что полное отключение электричества потребует полную эвакуацию жителей трехмиллионного города. Издание ссылалось в том числе на слова Ткачука, но из его комментария такой вывод не следовал. 

Ткачук опровергает информацию о подготовке к эвакуации, подчеркнули в КГГА. 

В рамках подготовки системы гражданской защиты власти столицы должны рассматривать все возможные варианты действий в чрезвычайной ситуации, пояснил чиновник. 

"Система гражданской защиты должна быть готова к различным вариантам, но это не значит, что мы сейчас готовимся проводить эвакуацию. Чтобы реагировать правильно, мы должны иметь план на все возможные случаи", – добавил он. 

Ткачук подчеркнул, что сейчас нет причин для разговоров об эвакуации киевлян. 

"Да, мы нарабатываем различные планы, учим людей реагировать и быть готовыми уже сейчас. Это очень важный шаг, чтобы избежать хаоса в процессах, которые должны работать на минимизацию рисков для населения. В каждом районе давно существуют эвакуационные комиссии на случай совершенно разных чрезвычайных ситуаций – от наводнения до аварий на объектах критической инфраструктуры", – рассказал он и призвал СМИ не манипулировать информацией, так как важно избежать паники и дезинформации. 

Чиновник заверил, что власти Киева делают все для минимизации последствий атак России на объекты критической инфраструктуры. 

"В каждом районе Киева подготовят в среднем по 100 пунктов обогрева, которые будут работать в случае чрезвычайных ситуаций зимой. Они будут обустроены на базе социальных объектов, поскольку именно там будет обеспечено тепло- и энергоснабжение в случае критической ситуации. Эти пункты оборудуют всем необходимым: теплом, освещением, санузлами, столовыми, местами для отдыха, банками теплой одежды и теплыми одеялами. Дополнительно пункты будут оборудованы генераторами для аварийного питания, тепловыми пушками. Неподалеку при необходимости будут дежурить сотрудники скорой помощи", – добавили в КГГА. 

Мэр Киева Виталий Кличко заявлял 5 ноября, что в Киеве делают все, чтобы избежать блэкаута, но не исключают такую возможность. В столице готовы развернуть 1000 пунктов обогрева, сообщал он. 

Контекст:

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго.

В стране начали вводить временные отключения света.

31 октября Россия совершила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что российские ракеты повредили 18 объектов инфраструктуры в 10 регионах страны. Большинство из поврежденных объектов – энергетические.

"Вытерпеть российский энерготеррор, пройти и такое испытание – это наша национальная задача, одна из основных сейчас", – заявил 3 ноября президент Владимир Зеленский.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Киев, КГГА, электричество, эвакуация, война России против Украины, безопасность, The New York Times, инфраструктура, дезинформация
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