В КГГА опровергли сообщения в СМИ о подготовке эвакуации населения Киева

Сейчас нет оснований говорить об эвакуации из Киева, заявили в КГГА Фото: ЕРА

5 ноября американская газета The New York Times выпустила статью с заголовком "Киев планирует полную эвакуацию в случае потери электричества". В ней говорится, что власти столицы разрабатывают план действий на случай блэкаута, и что полное отключение электричества потребует полную эвакуацию жителей трехмиллионного города. Издание ссылалось в том числе на слова Ткачука, но из его комментария такой вывод не следовал.

Ткачук опровергает информацию о подготовке к эвакуации, подчеркнули в КГГА.

В рамках подготовки системы гражданской защиты власти столицы должны рассматривать все возможные варианты действий в чрезвычайной ситуации, пояснил чиновник.

"Система гражданской защиты должна быть готова к различным вариантам, но это не значит, что мы сейчас готовимся проводить эвакуацию. Чтобы реагировать правильно, мы должны иметь план на все возможные случаи", – добавил он.

Ткачук подчеркнул, что сейчас нет причин для разговоров об эвакуации киевлян.

"Да, мы нарабатываем различные планы, учим людей реагировать и быть готовыми уже сейчас. Это очень важный шаг, чтобы избежать хаоса в процессах, которые должны работать на минимизацию рисков для населения. В каждом районе давно существуют эвакуационные комиссии на случай совершенно разных чрезвычайных ситуаций – от наводнения до аварий на объектах критической инфраструктуры", – рассказал он и призвал СМИ не манипулировать информацией, так как важно избежать паники и дезинформации.

Чиновник заверил, что власти Киева делают все для минимизации последствий атак России на объекты критической инфраструктуры.

"В каждом районе Киева подготовят в среднем по 100 пунктов обогрева, которые будут работать в случае чрезвычайных ситуаций зимой. Они будут обустроены на базе социальных объектов, поскольку именно там будет обеспечено тепло- и энергоснабжение в случае критической ситуации. Эти пункты оборудуют всем необходимым: теплом, освещением, санузлами, столовыми, местами для отдыха, банками теплой одежды и теплыми одеялами. Дополнительно пункты будут оборудованы генераторами для аварийного питания, тепловыми пушками. Неподалеку при необходимости будут дежурить сотрудники скорой помощи", – добавили в КГГА.

Мэр Киева Виталий Кличко заявлял 5 ноября, что в Киеве делают все, чтобы избежать блэкаута, но не исключают такую возможность. В столице готовы развернуть 1000 пунктов обогрева, сообщал он.