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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за деньги призывают жителей захваченных территорий переезжать в Россию – Центр национального сопротивления

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Жителям оккупированных территорий предлагают 100 тыс. рублей за переезд в Россию
Жителям оккупированных территорий предлагают 100 тыс. рублей за переезд в Россию
Фото: EPA

Оккупанты предлагают жителям временно оккупированных населенных пунктов Херсонской области деньги, чтобы они согласились на переезд в отдаленные регионы России. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, созданном Силами специальных операций ВСУ.

"В случае если ты выехал из Херсонской области на территорию России или ты коллаборант и подпадаешь под "эвакуацию", то ты можешь получить 100 тыс. рублей выплаты и сертификат на покупку жилья в России", – говорится в сообщении.

В Центре сопротивления отметили, такие действия направлены на изменение этнического состава оккупированного региона и ассимиляцию выехавших. В то же время очередей на выезд "не наблюдается", рассказали в центре, отметив, что те, кто согласился выехать, жалуются, что выплат пока нет. На месте им сообщают, что нужно донести "какие-то новые справки".

"Центр национального сопротивления призывает жителей временно оккупированных территорий оставить по возможности регион и выехать на подконтрольную правительству Украины территории", – говорится в сообщении.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге Украины.

3 ноября Генеральный штаб ВСУ сообщал, что оккупанты продолжают принудительную "эвакуацию" населения на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей. "Эвакуации" подлежат жители населенных пунктов вдоль левого берега реки Днепр от населенного пункта Большая Знаменка Запорожской области до Новой Каховки Херсонской области.

Теги: Россия, Украина, Херсон, захват, эвакуация, вторжение, ВСУ, выплаты, население
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