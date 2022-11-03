Оккупанты за деньги призывают жителей захваченных территорий переезжать в Россию – Центр национального сопротивления

"В случае если ты выехал из Херсонской области на территорию России или ты коллаборант и подпадаешь под "эвакуацию", то ты можешь получить 100 тыс. рублей выплаты и сертификат на покупку жилья в России", – говорится в сообщении.

В Центре сопротивления отметили, такие действия направлены на изменение этнического состава оккупированного региона и ассимиляцию выехавших. В то же время очередей на выезд "не наблюдается", рассказали в центре, отметив, что те, кто согласился выехать, жалуются, что выплат пока нет. На месте им сообщают, что нужно донести "какие-то новые справки".

"Центр национального сопротивления призывает жителей временно оккупированных территорий оставить по возможности регион и выехать на подконтрольную правительству Украины территории", – говорится в сообщении.