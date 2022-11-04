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В Киеве стартовал опрос по возвращению улицам исторических названий

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В перечень на переименование вошли 32 названия улиц, переулков, проспектов и площадей Киева
В перечень на переименование вошли 32 названия улиц, переулков, проспектов и площадей Киева
Фото: depositphotos.com

В мобильном приложении "Киев цифровой" начался опрос относительно возвращения исторических названий городским объектам, названия которых связаны с Россией. Об этом сообщила Киевская городская госадминистрация.

Цель опроса – узнать общественное мнение по поводу целесообразности возвращения исторических названий или названий исторической местности объектам городского подчинения, подлежащих переименованию. В перечень вошли 32 названия улиц, переулков, проспектов и площадей.

Чтобы выразить свое мнение в приложении нужно:

  • выбрать "Электронная демократия" ⟶ "Опрос".
  • просмотреть список вопросов и нажать "Принять участие".

Чтобы поучаствовать, необходимо подтвердить личность через Bank ID. Электронная система подсчитает окончательные результаты после завершения опроса, который продлится до 13 ноября, а затем передадут их на рассмотрение Киевсовета.

Фото: kyivcity.gov.ua
Фото: kyivcity.gov.ua

Контекст:

После начала полномасштабной войны в Украине ряд украинских городов запустил процесс переименования улиц, чьи названия связаны с РФ или российскими деятелями (в Ужгороде – 58 улиц, в Ивано-Франковске – 25). Кроме того, в УжгородеТернополе и Мукачево убрали памятники российскому поэту Александру Пушкину. В Мукачево также демонтировали памятник советскому танку, установленный в 1969 году.

В Киеве планируют, кроме прочего, переименовать пять станций метро.

В июне в Украине при Министерстве культуры и Украинском институте национальной памяти был создан новый орган – Совет по дерусификации, декоммунизации и деколонизации. Он будет заниматься, в частности, координацией переименования топонимов и демонтажа советских памятников.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Киев, Украина, КГГА, переименование
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