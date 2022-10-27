В Киеве переименовали более 40 улиц в рамках декоммунизации – Кличко

Кличко перечислил некоторые улицы, которые теперь будут называться по-новому:

улица Славгородская – улица имени погибшего героя российско-украинской войны Дениса Антипова;

улица Карла Маркса – улица Иоганна Вольфганга Гете;

площадь Амурская – площадь Васильковская;

улица Пушкинская – улица Евгения Чикаленко;

улица Некрасовская – улица Ивана Драча;

улица Краснодарская – улица Голды Меир;

улицу Астраханская – улица Кастуся Калиновского;

улица Багратиона – улица имени фотокорреспондента, погибшего в марте 2022 года под Киевом, Максима Левина;

переулок Московский – переулок Павла Ли;

переулок Александра Бестужева – переулок Кузьмы Скрябина;

площадь Героев Бреста – площадь Чернобаевская;

улица Маршала Тимошенко – улица Левка Лукьяненко;

улица Александра Матросова – улица Генерала Кульчицкого, украинского военного, погибшего в 2014 году в Славянске.

Кличко рассказал, что новые названия для улиц, переулков, бульваров, проспектов и площадей столицы выбирали киевляне. На рейтинговое электронное голосование было вынесено 296 объектов, которые отбирала экспертная комиссия. Киевляне имели возможность проголосовать за названия в приложении "Киев Цифровой".

Получившие наибольшую поддержку названия были переданы в сессионный зал Киевсовета на голосование.