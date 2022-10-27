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В Киеве переименовали более 40 улиц в рамках декоммунизации – Кличко

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Мэр Киева рассказал о переименованиях улиц
Мэр Киева рассказал о переименованиях улиц
Фото: Віталій Кличко / Facebook

Киевсовет на заседании 27 октября переименовал в столице более 40 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с Россией и советским прошлым. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Кличко перечислил некоторые улицы, которые теперь будут называться по-новому:

  • улица Славгородская – улица имени погибшего героя российско-украинской войны Дениса Антипова;
  • улица Карла Маркса – улица Иоганна Вольфганга Гете;
  • площадь Амурская – площадь Васильковская;
  • улица Пушкинская – улица Евгения Чикаленко;
  • улица Некрасовская – улица Ивана Драча;
  • улица Краснодарская – улица Голды Меир;
  • улицу Астраханская – улица Кастуся Калиновского;
  • улица Багратиона – улица имени фотокорреспондента, погибшего в марте 2022 года под Киевом, Максима Левина;
  • переулок Московский – переулок Павла Ли;
  • переулок Александра Бестужева – переулок Кузьмы Скрябина;
  • площадь Героев Бреста – площадь Чернобаевская;
  • улица Маршала Тимошенко – улица Левка Лукьяненко;
  • улица Александра Матросова – улица Генерала Кульчицкого, украинского военного, погибшего в 2014 году в Славянске.

Кличко рассказал, что новые названия для улиц, переулков, бульваров, проспектов и площадей столицы выбирали киевляне. На рейтинговое электронное голосование было вынесено 296 объектов, которые отбирала экспертная комиссия. Киевляне имели возможность проголосовать за названия в приложении "Киев Цифровой".

Получившие наибольшую поддержку названия были переданы в сессионный зал Киевсовета на голосование.

Контекст:

После начала полномасштабной войны в Украине ряд украинских городов запустил процесс переименования улиц, чьи названия связаны с РФ или российскими деятелями (в Ужгороде – 58 улиц, в Ивано-Франковске – 25). Кроме того, в УжгородеТернополе и Мукачево убрали памятники российскому поэту Александру Пушкину. В Мукачево также демонтировали памятник советскому танку, установленный еще в 1969 году.

В июне в Украине при Министерстве культуры и Украинском институте национальной памяти был создан новый орган – Совет по дерусификации, декоммунизации и деколонизации. Он будет заниматься, в частности, координацией переименования топонимов и демонтажа советских памятников.

В Киеве в конце августа было переименовано почти 100 улиц. Также планируют, кроме прочего, переименовать пять станций метро.

Теги: Киев, Виталий Кличко, декоммунизация, переименование, улицы
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