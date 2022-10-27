В Киеве переименовали более 40 улиц в рамках декоммунизации – Кличко

Кличко перечислил некоторые улицы, которые теперь будут называться по-новому:
Кличко рассказал, что новые названия для улиц, переулков, бульваров, проспектов и площадей столицы выбирали киевляне. На рейтинговое электронное голосование было вынесено 296 объектов, которые отбирала экспертная комиссия. Киевляне имели возможность проголосовать за названия в приложении "Киев Цифровой".
Получившие наибольшую поддержку названия были переданы в сессионный зал Киевсовета на голосование.
После начала полномасштабной войны в Украине ряд украинских городов запустил процесс переименования улиц, чьи названия связаны с РФ или российскими деятелями (в Ужгороде – 58 улиц, в Ивано-Франковске – 25). Кроме того, в Ужгороде, Тернополе и Мукачево убрали памятники российскому поэту Александру Пушкину. В Мукачево также демонтировали памятник советскому танку, установленный еще в 1969 году.
В июне в Украине при Министерстве культуры и Украинском институте национальной памяти был создан новый орган – Совет по дерусификации, декоммунизации и деколонизации. Он будет заниматься, в частности, координацией переименования топонимов и демонтажа советских памятников.
В Киеве в конце августа было переименовано почти 100 улиц. Также планируют, кроме прочего, переименовать пять станций метро.