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КИЕВ

Палатный на открытии улицы Героев полка "Азов" в столице: Это чествование памяти павших и благодарность живым героям

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Артур Палатный: Гордимся вами! Украина точно победит с такими героями!
Артур Палатный: Гордимся вами! Украина точно победит с такими героями!
Фото: Артур Палатний / Facebook

Сегодня в Киеве была торжественно открыта первая табличка на улице Героев полка "Азов" (старое название – Маршала Малиновского). На открытии присутствовали сами герои – азовцы, которые защищали Мариуполь и прошли через плен. Об этом сообщил на своей странице в Facebook руководитель Волонтерского штаба "Украинская команда" Артур Палатный.

"Сегодня в Киеве появилась улица Героев полка "Азов". Азовцы – одни из тех героев, которые, жертвуя своей жизнью и здоровьем, борются за свободу и независимость нашей Украины. И именно сейчас очень важно запечатлеть навсегда героизм каждого. Увековечение подвига азовцев в названии столичной улицы – это и чествование памяти павших, и благодарность тем героям, которые до сих пор защищают нашу землю от российских захватчиков", – заявил Артур Палатный.

На открытии присутствовали представители "Азова" Андрей Билецкий, Максим Жорин, Иван Игнатьев (Друг Игнат), Богдан Кротевич (Тавр) и другие.

"Я поблагодарил каждого из них за сверхчеловеческий подвиг, который они совершали и совершают ради существования нашего государства и нашего будущего. Гордимся вами! Украина точно победит с такими героями!" – отметил Палатный.

https://www.facebook.com/Artur.Palatnyi/posts/pfbid02NNgUb9QEP8SVSFjcwyQdbV8dRRjKEPwfhiDAwUbksMUAz87ZhM97rRjNRpNRkwmxl

Контекст:

В Киеве переименовали более 100 улиц, названия которых были связаны с советским прошлым и страной-агрессором. В августе киевляне голосовали в приложении "Киев цифровой" за новые названия улиц. Предложение переименовать улицу Маршала Малиновского в улицу Героев полка "Азов" набрало 19 823 голоса, сообщали в пресс-службе КГГА.

Теги: Киев, Артур Палатный, Мариуполь, полк Азов, переименование, улицы
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