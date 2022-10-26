Палатный на открытии улицы Героев полка "Азов" в столице: Это чествование памяти павших и благодарность живым героям

"Сегодня в Киеве появилась улица Героев полка "Азов". Азовцы – одни из тех героев, которые, жертвуя своей жизнью и здоровьем, борются за свободу и независимость нашей Украины. И именно сейчас очень важно запечатлеть навсегда героизм каждого. Увековечение подвига азовцев в названии столичной улицы – это и чествование памяти павших, и благодарность тем героям, которые до сих пор защищают нашу землю от российских захватчиков", – заявил Артур Палатный.

На открытии присутствовали представители "Азова" Андрей Билецкий, Максим Жорин, Иван Игнатьев (Друг Игнат), Богдан Кротевич (Тавр) и другие.

"Я поблагодарил каждого из них за сверхчеловеческий подвиг, который они совершали и совершают ради существования нашего государства и нашего будущего. Гордимся вами! Украина точно победит с такими героями!" – отметил Палатный.