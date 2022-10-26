"Самый счастливый момент жизни". Катерина Прокопенко нарисовала семейный портрет с мужем, командиром полка "Азов"

"Самый счастливый момент жизни", – написала она.
The happiest moment of life pic.twitter.com/2YzWpwlnIb— Kateryna Prokopenko (@KatProkopenkoUa) October 26, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Катерина Прокопенко вместе с членами семей защитников "Азовстали" в составе одноименной ассоциации занимается организацией процесса освобождения из плена украинских защитников.
21 сентября ее мужа Дениса Прокопенко освободили из плена. Всего было освобождено 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. Сейчас он находится в Турции. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он вместе с другими командирами защитников Мариуполя останется там до конца войны.
4 октября Катерина и Денис Прокопенко встретились.
По словам Катерины Прокопенко, наибольшее желание ее мужа – чтобы его побратимы как можно скорее вернулись домой из плена.