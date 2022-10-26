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26 октября, 2022
 
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"Самый счастливый момент жизни". Катерина Прокопенко нарисовала семейный портрет с мужем, командиром полка "Азов"

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Катерина Прокопенко встретилась с освобожденным из плена мужем 4 октября
Катерина Прокопенко встретилась с освобожденным из плена мужем 4 октября
Фото: Kateryna Prokopenko / Twitter

Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко, украинский иллюстратор Катерина Прокопенко 26 октября разместила в Twitter иллюстрацию, на которой изобразила себя в объятиях супруга.

"Самый счастливый момент жизни", – написала она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Катерина Прокопенко вместе с членами семей защитников "Азовстали" в составе одноименной ассоциации занимается организацией процесса освобождения из плена украинских защитников.

21 сентября ее мужа Дениса Прокопенко освободили из плена. Всего было освобождено 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. Сейчас он находится в Турции. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он вместе с другими командирами защитников Мариуполя останется там до конца войны.

4 октября Катерина и Денис Прокопенко встретились.

По словам Катерины Прокопенко, наибольшее желание ее мужа – чтобы его побратимы как можно скорее вернулись домой из плена.

Теги: Украина, война, полк Азов, война России против Украины, объятия, жена, Денис Прокопенко, Катерина Прокопенко
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