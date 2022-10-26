"Ну, а как больно ударить?" Кондратюк прокомментировал санкции СНБО против Ани Лорак, Повалий, Тодоренко

"Я за такое топил. Это люди, которые сознательно или бессознательно не могут понять факт, что они подыгрывают агрессору. Агрессору, который нарушает территориальную целостность Украины, убивает украинцев, убивает наших солдат, гражданских. Соответственно, не может не быть санкций. Я рад, что наконец-то", – отметил он.

Как подчеркнул Кондратюк, в цивилизованных странах у этих исполнителей не будет больше никакого права пользоваться государственными наградами. Продюсер отметил, что, возможно, в РФ певиц, попавших в Украине под санкции, могут объявлять, не принимая во внимание ограничения, предусмотренные решением СНБО.

"Именно в России она может называться как угодно. Потому что именно в России слово "репутация" имеет не то значение, которое есть по определению. Но, например, выступать как "самая титулованная" певица Украины где-то в клубах или концертных залах Германии – [это] уже, пожалуй, не напишут организаторы. Хотя на сегодняшний день публика срывает эти концерты и организаторы просто сожалеют, что они с этим связались", – добавил продюсер.

Кондратюк отметил, что финансовые лишения по отношению к замалчивающим войну РФ против Украины исполнителям справедливы.

"Лучше поздно, чем никогда. [...] Ну, а как еще больно ударить?" – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)