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26 октября, 2022
 
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"Ну, а как больно ударить?" Кондратюк прокомментировал санкции СНБО против Ани Лорак, Повалий, Тодоренко

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кондратюк: Лучше поздно, чем никогда
Кондратюк: Лучше поздно, чем никогда
Фото: Igor Kondratiuk / Facebook

Украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк в интервью YouTube-каналу Rostyslove Production, которое вышло 25 октября, прокомментировал санкции, которые Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел против артистов, поддерживающих или замалчивающих войну в Украине.

"Я за такое топил. Это люди, которые сознательно или бессознательно не могут понять факт, что они подыгрывают агрессору. Агрессору, который нарушает территориальную целостность Украины, убивает украинцев, убивает наших солдат, гражданских. Соответственно, не может не быть санкций. Я рад, что наконец-то", – отметил он.

Как подчеркнул Кондратюк, в цивилизованных странах у этих исполнителей не будет больше никакого права пользоваться государственными наградами. Продюсер отметил, что, возможно, в РФ певиц, попавших в Украине под санкции, могут объявлять, не принимая во внимание ограничения, предусмотренные решением СНБО.

"Именно в России она может называться как угодно. Потому что именно в России слово "репутация" имеет не то значение, которое есть по определению. Но, например, выступать как "самая титулованная" певица Украины где-то в клубах или концертных залах Германии – [это] уже, пожалуй, не напишут организаторы. Хотя на сегодняшний день публика срывает эти концерты и организаторы просто сожалеют, что они с этим связались", – добавил продюсер.

Кондратюк отметил, что финансовые лишения по отношению к замалчивающим войну РФ против Украины исполнителям справедливы.

"Лучше поздно, чем никогда. [...] Ну, а как еще больно ударить?" – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении артистов, поддержавших политику российского лидера Владимира Путина. Ограничения будут действовать в течение пяти лет.

Всем артистам из санкционного списка нельзя выводить капиталы из Украины, осуществлять торговые операции. Все выданные лицензии и разрешения у них аннулируют, активы заблокируют, а также их лишат государственных наград.

Под санкции попали певицы Ани Лорак, Таисия Повалий и Регина Тодоренко, телеведущие Снежана Егорова и Оксана Марченко. Также в черном списке оказались российские артисты, поддерживающие политику Путина: Александр Серов, Лев Лещенко, Николай Басков, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ольга Бузова, Надежда Бабкина, Станислав Костюшкин, телеведущая Тина Канделаки, шоумен Гарик Харламов, актеры Иван Охлобыстин, Михаил Боярский, Сергей Безруков, Владимир Машков, Михаил Пореченков, Марат Башаров.

Теги: Россия, Украина, Тина Канделаки, Гарик Харламов, Иван Охлобыстин, санкции, СНБО, Таисия Повалий, Сергей Безруков, Стас Михайлов, Ани Лорак, Олег Газманов, Михаил Пореченков, актер, Михаил Боярский, финансы, телеведущая, Снежана Егорова, Николай Басков, Регина Тодоренко, Марат Башаров, Ольга Бузова, награды, Надежда Бабкина, Игорь Кондратюк, певица, Лев Лещенко, Оксана Марченко, Владимир Машков, Александр Серов, продюсер, шоумен
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