"Меган Фокс нервно курит". 33-летняя Мишина снялась в ультрамини и ботфортах на полу

Мишина: Все, что вы ищете, на самом деле у вас уже есть Фото: misha.k.ua / Instagram

"Все, что вы ищете, на самом деле у вас уже есть. Осталось подобрать ключик", – написала она.

Актриса поделилась роликом, снятым в фотостудии. Она предстала в блестящем декольтированном платье длины ультрамини и ботфортах, сидя на полу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kseniia Mishyna * (@misha.k.ua)

"Меган фокс нервно курит", – прокомментировала подписчица giulia_guseva, сравнив Мишину с голливудской звездой.