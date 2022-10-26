"Меган Фокс нервно курит". 33-летняя Мишина снялась в ультрамини и ботфортах на полу

"Все, что вы ищете, на самом деле у вас уже есть. Осталось подобрать ключик", – написала она.
Актриса поделилась роликом, снятым в фотостудии. Она предстала в блестящем декольтированном платье длины ультрамини и ботфортах, сидя на полу.
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"Меган фокс нервно курит", – прокомментировала подписчица giulia_guseva, сравнив Мишину с голливудской звездой.
Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила актерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.
В 2019-м стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1"). В 2020-м была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. В 2021 году она стала судьей шоу "Україна має талант" на СТБ.
В конце апреля 2022 года Мишина со своим сыном Платоном уехала в Бельгию. 21 июля актриса разместила в Instagram пост, в котором указала локацией Киев.