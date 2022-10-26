Бульвар Шоубиз
 
26 октября, 2022
 
Новости

"Очень красивый". Каменских показала, что ей подарили на концерте в Испании

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Каменских: Наши люди невероятные!
Каменских: Наши люди – невероятные!
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица NK (Настя Каменских) 25 октября в Instagram опубликовала видео, снятое во время концерта в Аликанте (Испания).

"Наши люди – невероятные! Спасибо, что приходите на мои концерты и поддерживаете во всем, что мы делаем, чтобы приблизить победу. Каждый раз не могу сдержать улыбку и искренне рада встречать украинцев. Эти моменты всегда полны теплом и безграничной искренностью", – написала она.

Каменских сообщила, что на благотворительном концерте в Аликанте ей сделали подарок.

"Очень красивый венок – такой символический и важный для меня аксессуар. Я благодарю вас и жду новых встреч. Верю и надеюсь, что уже в мирных украинских городах", – отметила певица.

В некоторых эпизодах ролика Каменских можно увидеть в венке.

Контекст:

За пять дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину Каменских вместе со своим мужем, рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко) выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали их матери.

Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. Певица собрала 75 млн грн. Она продолжает давать благотворительные выступления в поддержку Украины.

17 августа артистка сообщила, что вернулась в Украину, позже она анонсировала новые концерты за границей. В сентябре стало известно, что в Украину вернулся и Потап.

Теги: Украина, Испания, концерт, украинцы, Настя Каменских, певица, певица NK, Аликанте
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Американский историк Снайдер привел шесть доказательств геноцида России в отношении Украины
Американский историк Снайдер привел шесть доказательств геноцида России в отношении Украины
Елена ПОСКАННАЯ
  Начальник штаба "Азова" Кротевич: Перед выходом с "Азовстали" все офицеры взяли с собой лезвия под стельку. Если придется – вскрыться
  Начальник штаба "Азова" Кротевич: Перед выходом с "Азовстали" все офицеры взяли с собой лезвия под стельку. Если придется – вскрыться
Дмитрий ГОРДОН
  Геннадий Гудков: Иран явно нарывается на санкции, поставляя оружие России. Будем надеяться, что у них мозгов хватит не усугублять ситуацию
  Геннадий Гудков: Иран явно нарывается на санкции, поставляя оружие России. Будем надеяться, что у них мозгов хватит не усугублять ситуацию
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Автор книги "Вся кремлевская рать", российский журналист Зыгарь спустя четыре года после развода заключил брак с российским актером
Автор книги "Вся кремлевская рать", российский журналист Зыгарь спустя четыре года после развода заключил брак с российским актером
"Благодарен за этапы жизни, когда денег хватало только на метро". В день 40-летия Тан составил список "спасибо" из 40 пунктов
"Благодарен за этапы жизни, когда денег хватало только на метро". В день 40-летия Тан составил список "спасибо" из 40 пунктов
"Очень красивый". Каменских показала, что ей подарили на концерте в Испании
"Очень красивый". Каменских показала, что ей подарили на концерте в Испании
Жена Тигипко снялась в декольтированном топе, держа руку на бедре
Жена Тигипко снялась в декольтированном топе, держа руку на бедре
  "Руський окупант, пішов ти шляхом". Бебешко презентовал песню на украинском языке "Саша Прутень". Аудио
  "Руський окупант, пішов ти шляхом". Бебешко презентовал песню на украинском языке "Саша Прутень". Аудио
"Ничего необычного". Чарльз III продает племенных лошадей, которые достались ему в наследство от Елизаветы II
"Ничего необычного". Чарльз III продает племенных лошадей, которые достались ему в наследство от Елизаветы II
Adidas прекратила сотрудничество с Уэстом. Названа причина
Adidas прекратила сотрудничество с Уэстом. Названа причина
Британский радиоведущий умер во время прямого эфира
Британский радиоведущий умер во время прямого эфира
  Леньо о службе в теробороне: Было очень страшно. Я считал, что совершаю абсолютный подвиг для себя
  Леньо о службе в теробороне: Было очень страшно. Я считал, что совершаю абсолютный подвиг для себя
Алеся БАЦМАН
Король Чарльз III передумал сокращать количество работающих членов королевской семьи Mirror
Король Чарльз III передумал сокращать количество работающих членов королевской семьи – Mirror
На Арми Хаммера подали в суд из-за долга по кредитке
На Арми Хаммера подали в суд из-за долга по кредитке
В сети обсуждают видео с участием Кэти Перри, где у нее перестал открываться глаз
В сети обсуждают видео с участием Кэти Перри, где у нее перестал открываться глаз
"Лучше зима без света, чем годы под Россией". Цимбалюк высказался о несгибаемости украинского народа
"Лучше зима без света, чем годы под Россией". Цимбалюк высказался о несгибаемости украинского народа
Стало известно, покажут ли гибель принцессы Дианы в ДТП в сериале "Корона"
Стало известно, покажут ли гибель принцессы Дианы в ДТП в сериале "Корона"
"Корабль стал мне родным". 20-летняя певица Иващенко рассказала, что почти пять месяцев проработала на круизном лайнере
"Корабль стал мне родным". 20-летняя певица Иващенко рассказала, что почти пять месяцев проработала на круизном лайнере
"При хорошей погоде все должно быть хорошо". Дочь мэра Днепра Филатова заявила, что отправилась в Непал покорять горы
"При хорошей погоде все должно быть хорошо". Дочь мэра Днепра Филатова заявила, что отправилась в Непал покорять горы
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 