"Очень красивый". Каменских показала, что ей подарили на концерте в Испании

"Наши люди – невероятные! Спасибо, что приходите на мои концерты и поддерживаете во всем, что мы делаем, чтобы приблизить победу. Каждый раз не могу сдержать улыбку и искренне рада встречать украинцев. Эти моменты всегда полны теплом и безграничной искренностью", – написала она.
Каменских сообщила, что на благотворительном концерте в Аликанте ей сделали подарок.
"Очень красивый венок – такой символический и важный для меня аксессуар. Я благодарю вас и жду новых встреч. Верю и надеюсь, что уже в мирных украинских городах", – отметила певица.
В некоторых эпизодах ролика Каменских можно увидеть в венке.
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За пять дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину Каменских вместе со своим мужем, рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко) выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали их матери.
Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. Певица собрала 75 млн грн. Она продолжает давать благотворительные выступления в поддержку Украины.
17 августа артистка сообщила, что вернулась в Украину, позже она анонсировала новые концерты за границей. В сентябре стало известно, что в Украину вернулся и Потап.