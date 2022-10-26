"Очень красивый". Каменских показала, что ей подарили на концерте в Испании

"Наши люди – невероятные! Спасибо, что приходите на мои концерты и поддерживаете во всем, что мы делаем, чтобы приблизить победу. Каждый раз не могу сдержать улыбку и искренне рада встречать украинцев. Эти моменты всегда полны теплом и безграничной искренностью", – написала она.

Каменских сообщила, что на благотворительном концерте в Аликанте ей сделали подарок.

"Очень красивый венок – такой символический и важный для меня аксессуар. Я благодарю вас и жду новых встреч. Верю и надеюсь, что уже в мирных украинских городах", – отметила певица.

В некоторых эпизодах ролика Каменских можно увидеть в венке.