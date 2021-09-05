"Шикарная!", "Умница и красавица". Настя Каменских поделилась фото в шелковой рубашке

"Быть в моменте и чувствовать жизнь каждой клеточкой", – написала она.

На фото Каменских предстала в белом топе и черной шелковой рубашке с распущенными волосами. На певице висит белая небольшая сумка.

"Умница и красавица!!!" – прокомментировал luxury_brand.lux.

"Шикарная!" – написал пользователь fashionworldchannel.

Контекст:

Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье музыкантов. В 15 лет окончила музыкальную школу по классу фортепиано, восемь лет профессионально занималась танцами.

Певица стала известной, выступая с музыкантом и продюсером Потапом (Алексей Потапенко) в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK.

23 мая 2019 года она вышла замуж за Потапа.