Бульвар Шоубиз
 
25 октября, 2022
 
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"Невероятная по эстетике и шарму женщина". Мейхер в юбке с огромным разрезом устроила фотосессию на улице

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Мейхер: Что может нас приблизить к Богу? Творчество!
Мейхер: Что может нас приблизить к Богу? Творчество!
Фото: meiherbymeiher / Instagram

40-летняя украинская певица Надежда Мейхер 25 октября на Instagram-странице своего именного бренда одежды опубликовала снимки, на которых продемонстрировала костюм цвета горького шоколада.

Мейхер надела юбку-карандаш с огромным разрезом и удлиненный жакет прямого кроя. Она позировала на улице города Санто-Стино-ди-Ливенца в итальянской провинции Венеция.

Пост она сопроводила философскими размышлениями.

"Править балом – потеха для умельца. Потеха, за которой пропасть и падение в бездну пороков и забвения. Потешаться – это быть в состоянии "наркотической зависимости", где за утешением стоят насилие и жестокость… У таких нет возврата, они обречены. Только вопрос времени. Обречены на утрату души и духа", – написала Мейхер.

Она подчеркнула, что "ослепленный" находится в состоянии боли и ненависти.

"Но есть шанс выйти из этого состояния. Только выбор жить или уйти в потусторонний мир. Благо для жизнелюба. Благо, потому что это новый уровень для того, чтобы стать сверхчеловеком. Благо, потому что всегда [есть] возможность раствориться во Вселенной, чтобы услышать дыхание Вселенной. Благо! Поскольку для жизнелюбивого человека это единственный шанс с каждым балом сатаны найти в себе Бога! А что может нас приблизить к Богу? Творчество!" – написала она.

"Невероятная по эстетике и шарму женщина. Грация. Уют. Душевность. Строгость одновременно. Обнимаю крепко-крепко. Мир в наши семьи и дома. Любви, спокойствия, тепла! Позитива, света, искренности. Скорей бы это все закончилось, а то очень больно и неправильно со всех точек зрения", – прокомментировала подписчица alenaspartak.

Теги: фигура, Надежда Мейхер, фотосессия, певица, ноги, одежда
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