Бульвар Шоубиз
 
25 октября, 2022
 
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Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак в глубоком декольте наклонилась перед камерой

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Реус и Налчаджиоглу состоят в романтических отношениях
Реус и Налчаджиоглу состоят в романтических отношениях
Фото: __l_i_l_i_a___ / Instagram

Украинский визажист Лилия Реус на своей странице в Instagram 25 октября опубликовала фото, для которого позировала в черном топе и бежевом брючном костюме.

"Очень импонирует такой стиль одежды", – написала она.

Реус позировала сидя в кресле с разведенными ногами. Она облокотилась на колени и наклонилась вперед, продемонстрировав зону декольте.

Контекст:

Реус – девушка бывшего мужа замалчивающей войну РФ против Украины певицы Ани Лорак, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. Об их отношениях стало известно в августе 2021 года.

Налчаджиоглу и Ани Лорак поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019-го развелись. В браке у пары родилась дочь София (2011). У Реус также есть дочь от прошлых отношений.

Теги: Ани Лорак, Мурат Налчаджиоглу, декольте, бюст, одежда, Лилия Реус
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