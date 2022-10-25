Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак в глубоком декольте наклонилась перед камерой

Реус и Налчаджиоглу состоят в романтических отношениях Фото: __l_i_l_i_a___ / Instagram

"Очень импонирует такой стиль одежды", – написала она.

Реус позировала сидя в кресле с разведенными ногами. Она облокотилась на колени и наклонилась вперед, продемонстрировав зону декольте.

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