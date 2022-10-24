"Вульгарно". 64-летняя Мадонна перед камерой широко расставила ноги и потрогала себя рукой

"Мне нужен новый тренер! Должен быть очень опытным и хорошо осведомленным о фитнес-тренировках и танцевальном кардио на самом высоком уровне! Требуется сертификация, а также понимание питания и хаус-музыки!" – написала она.

Певица показала упражнения с гантелями, а также растяжку. Она легла на пол, широко расставила ноги и потрогала себя рукой в интимной зоне.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Madonna (@madonna)

"Вульгарно", – заявила подписчица musicandmuscles62.

"Абсолютно", – согласился frankn.moran.