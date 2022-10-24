"Вульгарно". 64-летняя Мадонна перед камерой широко расставила ноги и потрогала себя рукой

"Мне нужен новый тренер! Должен быть очень опытным и хорошо осведомленным о фитнес-тренировках и танцевальном кардио на самом высоком уровне! Требуется сертификация, а также понимание питания и хаус-музыки!" – написала она.
Певица показала упражнения с гантелями, а также растяжку. Она легла на пол, широко расставила ноги и потрогала себя рукой в интимной зоне.
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"Вульгарно", – заявила подписчица musicandmuscles62.
"Абсолютно", – согласился frankn.moran.
Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась 16 августа 1958 года в штате Мичиган (США).
20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.
Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано более 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".