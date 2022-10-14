"Стыдно смотреть. Пошло", "Полная деградация". В сети обсуждают видео с участием Волочковой и Джигурды

Участники ролика сидели за столом, на котором стояли бокалы пива.

"Волочкова и Джигурда обсуждают, что будут брать в рот", – написал Гордон.

"Стыдно смотреть. Пошло", – прокомментировала подписчица ydochka23.

"Полная деградация", – отметил gumarov.kanat.

Контекст:

Осенью 2020 года Волочкова и Джигурда утверждали, что у них роман. В июле 2022 года Волочкова перед камерой разрешила Джигурде надеть ей трусы.

Волочкова и Джигурда поддерживают войну РФ против Украины.

Гордон последовательно критикует российские власти, российских пропагандистов и называет президента РФ Владимира Путина преступником и "Гитлером современности". "В моей стране никогда не было нацистов – нацисты пришли в мою страну", – заявил Гордон после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

6 апреля в РФ Гордона внесли в перечень организаций и физических лиц, которых считают причастными к экстремистской деятельности или терроризму.

19 июля стало известно, что МВД России объявило Гордона в розыск (за что именно, не указывалось), а 22 июля российские СМИ сообщили, что журналиста в России заочно арестовали.

2 сентября министерство юстиции России внесло Гордона в реестр "иностранных агентов". Супруга Гордона, главред издания "ГОРДОН" Алеся Бацман отреагировала на это. "Путину Гордон снится. Или он им бредит. Иначе объяснить непрекращающийся звездопад "мер" от "российской педерации" невозможно", – отметила Бацман.