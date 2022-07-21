"Совсем себя не уважает", "Дно пробито". Волочкова разрешила Джигурде надеть ей трусы. Видео

"Не только же мне помогать надевать бандаж Никите перед его боями. Теперь он в ответочку надел на меня мини-трусики", – написала она.
Волочкова заявила, что это продолжение их "миниатюры "Аленький цветочек".
"Чувство юмора нам с Никитой присуще!" – написала балерина.
В ролике Джигурда надевал Волочковой стринги поверх шорт. При этом он трогал балерину за бедра.
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Пользователи сети пристыдили Волочкову за такое поведение.
"Совсем себя не уважает", – заявила подписчица yulduz.nabieva.
"Дно пробито", – прокомментировала makselena.
Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.
После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причиной увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.
Джигурда родился 27 марта 1961 года в Киеве. Поступил в Киевский институт физической культуры, но бросил его после первого курса. Был членом сборной УССР по гребле на каноэ, кандидат в мастера спорта. Позже поступил в Щукинское театральное училище в Москве, которое окончил в 1987 году. В том же году дебютировал в кино, сыграв главную роль в телесериале "Раненые камни" украинского режиссера Николая Засеева-Руденко.
Осенью 2020 года Волочкова и Джигурда утверждали, что у них роман.
Волочкова и Джигурда поддерживают войну РФ против Украины.