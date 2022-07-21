"Совсем себя не уважает", "Дно пробито". Волочкова разрешила Джигурде надеть ей трусы. Видео

"Не только же мне помогать надевать бандаж Никите перед его боями. Теперь он в ответочку надел на меня мини-трусики", – написала она.

Волочкова заявила, что это продолжение их "миниатюры "Аленький цветочек".

"Чувство юмора нам с Никитой присуще!" – написала балерина.

В ролике Джигурда надевал Волочковой стринги поверх шорт. При этом он трогал балерину за бедра.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Пользователи сети пристыдили Волочкову за такое поведение.

"Совсем себя не уважает", – заявила подписчица yulduz.nabieva.

"Дно пробито", – прокомментировала makselena.