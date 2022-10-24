"Во-первых, это красиво", – написала она.

Реус запечатлена в черном платье длины ультрамини. Она позировала лежа, положив голову на колени подруги.

"Это не просто красиво – это офигенно", – отметила подписчица nadezhda_igorivna.

"О какие, чиксы", – прокомментировала l.adamovich71.

"Это неудобно", – заявил artemislorenson.

Контекст:

Реус – девушка бывшего мужа замалчивающей войну РФ против Украины певицы Ани Лорак, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. Об их отношениях стало известно в августе 2021 года.

Налчаджиоглу был женат на замалчивающей войну РФ против Украины певице Ани Лорак. Они поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019-го развелись. В браке у пары родилась дочь София (2011). У Реус также есть дочь от прошлых отношений.