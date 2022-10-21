"Иначе не могла". Jerry Heil, которая учится в Беркли, вернулась из США в Украину

"Я в Киеве. Преодолела более 7 тыс. км, но иначе свой день рождения провести не могла", – написала артистка, которой в этот день исполнилось 27 лет.

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Контекст:

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни "#Охрана_Отмєна".

Jerry Heil стала первой украинской артисткой, победившей на конкурсе Djooky Music Awards. Певица может записывать свои песни в Лос-Анджелесе в студии Capitol Records.

31 августа 2022 года певица сообщила, что в апреле поступила в Беркли. Обучение в колледже займет четыре года.

В сентябре стало известно, что артистка больше не сотрудничает с продюсерской компанией Secret Service.