"Это был не самый приятный момент. Выводы я сделал". Ясинский прокомментировал прекращение сотрудничества с Jerry Heil

В сентябре стало известно, что Jerry Heil прекратила работу с Secret Service Фото: thejerryheil / Instagram

Ясинский заявил, что в настоящее время артистка, вероятно, сотрудничает с украинским музыкальным лейблом Enko. Он отметил, что в своем время сам помог ей наладить отношения с основателем лейбла Иваном Клименко.

"Вы полюбовно разошлись?" – спросил у продюсера журналист.

"Мы полюбовно не сходимся, мы полюбовно – не расходимся, – сказал Ясинский. – Есть женщины, которые в сложный момент поддерживают, а есть, которые в сложный момент идут. Она относится к одному из этих типов. Моя задача – чтобы это было не болезненно для людей, которые с ней работают. Но скажу, что для девушек, которые были вокруг нее, это был не самый приятный момент".

По словам продюсера, он не может осуждать артистку.

"Выводы я сделал, девочки наши сделали какие-то выводы. Для меня ничего нового в этом нет", – подчеркнул продюсер.

Оценивая будущее певицы, Ясинский признался, что у Jerry Heil есть потенциал для того, чтобы стать первой украинкой, которая получит "Грэмми".



