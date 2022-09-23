"Это был не самый приятный момент. Выводы я сделал". Ясинский прокомментировал прекращение сотрудничества с Jerry Heil

Ясинский заявил, что в настоящее время артистка, вероятно, сотрудничает с украинским музыкальным лейблом Enko. Он отметил, что в своем время сам помог ей наладить отношения с основателем лейбла Иваном Клименко.
"Вы полюбовно разошлись?" – спросил у продюсера журналист.
"Мы полюбовно не сходимся, мы полюбовно – не расходимся, – сказал Ясинский. – Есть женщины, которые в сложный момент поддерживают, а есть, которые в сложный момент идут. Она относится к одному из этих типов. Моя задача – чтобы это было не болезненно для людей, которые с ней работают. Но скажу, что для девушек, которые были вокруг нее, это был не самый приятный момент".
По словам продюсера, он не может осуждать артистку.
"Выводы я сделал, девочки наши сделали какие-то выводы. Для меня ничего нового в этом нет", – подчеркнул продюсер.
Оценивая будущее певицы, Ясинский признался, что у Jerry Heil есть потенциал для того, чтобы стать первой украинкой, которая получит "Грэмми".
Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни "#Охрана_Отмєна".
Jerry Heil стала первой украинской артисткой, победившей на конкурсе Djooky Music Awards. Певица может записывать свои песни в Лос-Анджелесе в студии Capitol Records.
31 августа 2022 года певица сообщила, что в апреле поступила в Беркли. Обучение в колледже займет четыре года.
В сентябре стало известно, что артистка больше не сотрудничает с продюсерской компанией Secret Service.