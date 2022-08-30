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30 августа, 2022
 
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"Я уезжаю очень далеко, чтобы вернуться к себе". Jerry Heil улетела в США на учебу в Беркли

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Jerry Heil: Впереди восемь часов. А потом еще четыре года
Jerry Heil: Впереди восемь часов. А потом еще четыре года
Фото: thejerryheil / Instagram

Украинская певица Jerry Heil отправилась на учебу в Музыкальный колледж Беркли в Бостоне (США). Об этом артистка сообщила 30 августа в Instagram.

"Я уезжаю очень далеко, чтобы вернуться к себе. Я по пути в Бостон. Впереди восемь часов. А потом еще четыре года", – написала артистка.

Певица уточнила, что сдала вступительные экзамены 11 февраля, а 1 апреля пришло уведомления, что она зачислена.

Контекст:

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни "#Охрана_Отмєна".

Jerry Heil стала первой украинской артисткой, победившей на конкурсе Djooky Music Awards. Певица может записывать свои песни в Лос-Анджелесе в студии Capitol Records.

Теги: Беркли, певица, Jerry Heil
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Дмитрий ГОРДОН
 

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