"Я уезжаю очень далеко, чтобы вернуться к себе". Jerry Heil улетела в США на учебу в Беркли

"Я уезжаю очень далеко, чтобы вернуться к себе. Я по пути в Бостон. Впереди восемь часов. А потом еще четыре года", – написала артистка.
Певица уточнила, что сдала вступительные экзамены 11 февраля, а 1 апреля пришло уведомления, что она зачислена.
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Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни "#Охрана_Отмєна".
Jerry Heil стала первой украинской артисткой, победившей на конкурсе Djooky Music Awards. Певица может записывать свои песни в Лос-Анджелесе в студии Capitol Records.