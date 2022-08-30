"Я уезжаю очень далеко, чтобы вернуться к себе". Jerry Heil улетела в США на учебу в Беркли

Jerry Heil: Впереди восемь часов. А потом еще четыре года Фото: thejerryheil / Instagram

"Я уезжаю очень далеко, чтобы вернуться к себе. Я по пути в Бостон. Впереди восемь часов. А потом еще четыре года", – написала артистка.

Певица уточнила, что сдала вступительные экзамены 11 февраля, а 1 апреля пришло уведомления, что она зачислена.

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