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26 июля, 2022
 
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"Она очень хотела петь". Jerry Heil призналась, что уговорила родителей отказаться от семейного бизнеса ради мечты матери

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Jerry Heil: Мне кажется, в условиях войны нужно создавать как можно больше любви. А убийство животных это не о любви
Jerry Heil:  Мне кажется, в условиях войны нужно создавать как можно больше любви. А убийство животных – это не о любви
Фото: thejerryheil / Instagram

Украинская певица Jerry Heil после полномасштабного вторжения РФ в Украину уговорила родителей отказаться от семейного бизнеса – торговли свежим мясом. Об этом она рассказала в интервью, которое 25 июля опубликовано на сайте "КП в Украине".

"Они отказались от бизнеса. Мне кажется, в условиях войны нужно создавать как можно больше любви. А убийство животных – это не о любви. Поэтому я упросила маму, мама упросила отца, и они перестали заниматься мясом. Но ведь сидеть без денег – это не вариант", – рассказала артистка.

По словам певицы, чтобы родители не оставались без денег, она на свои сбережения купила отцу авто для перевозки людей.

"Сейчас ищу ему работу, чтобы он мог артистов катать по Украине на гастроли. Это очень крутая машина, поверьте, в ней даже кровать есть. На такой машине можно доехать с комфортом на большие расстояния или не беспокоиться о ночных переездах. Поэтому мечтаю о такой работе для отца. Он и раньше водил автомобиль, до того как начал заниматься свиньями. Надеюсь, и сейчас к этому вернется, – призналась Jerry Heil. – А с мамой работаем над ее музыкальной карьерой".

Артистка отметила, что это была детская мечта ее матери. 

"Она очень хотела петь, но в селе не было такой возможности. Сейчас я стараюсь сделать так, чтобы она все же могла жить жизнью своей мечты", – подчеркнула Jerry Heil.

Контекст:

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. 

Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни "#Охрана_Отмєна". Весной 2020 года артистка призналась, что является девственницей. В мае 2021 года артистка заявила, что в этом плане ее статус остается неизменным

Теги: деньги, семья, певица, Jerry Heil
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