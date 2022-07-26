"Она очень хотела петь". Jerry Heil призналась, что уговорила родителей отказаться от семейного бизнеса ради мечты матери

Jerry Heil: Мне кажется, в условиях войны нужно создавать как можно больше любви. А убийство животных – это не о любви Фото: thejerryheil / Instagram

"Они отказались от бизнеса. Мне кажется, в условиях войны нужно создавать как можно больше любви. А убийство животных – это не о любви. Поэтому я упросила маму, мама упросила отца, и они перестали заниматься мясом. Но ведь сидеть без денег – это не вариант", – рассказала артистка.

По словам певицы, чтобы родители не оставались без денег, она на свои сбережения купила отцу авто для перевозки людей.

"Сейчас ищу ему работу, чтобы он мог артистов катать по Украине на гастроли. Это очень крутая машина, поверьте, в ней даже кровать есть. На такой машине можно доехать с комфортом на большие расстояния или не беспокоиться о ночных переездах. Поэтому мечтаю о такой работе для отца. Он и раньше водил автомобиль, до того как начал заниматься свиньями. Надеюсь, и сейчас к этому вернется, – призналась Jerry Heil. – А с мамой работаем над ее музыкальной карьерой".

Артистка отметила, что это была детская мечта ее матери.

"Она очень хотела петь, но в селе не было такой возможности. Сейчас я стараюсь сделать так, чтобы она все же могла жить жизнью своей мечты", – подчеркнула Jerry Heil.