Бульвар Шоубиз
 
11 июля, 2022
 
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Jerry Heil о Дорофеевой: Для меня было честью написать песни для Нади. Это будет другая Надя, очень осмысленная, глубокая

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дорофеева с ноября 2020 года выступает как сольная певица
Дорофеева с ноября 2020 года выступает как сольная певица
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинская певица Jerry Heil совместно с коллегой alyona alyona и ее саунд-продюсером Иваном Клименко создала несколько новых песен на украинском языке для певицы Нади Дорофеевой. Об этом Jerry Heil рассказала в интервью, фрагмент которого опубликован 11 июля в Instagram музыкального проекта Muzvar.

"Для меня было честью написать песни для Нади. Я писала не сама. Надя обратилась к саунд-продюсеру alyona alyona Ивану Клименко. Мы все это время работали в связке, поэтому написали одну песню втроем, другую написали я и Ваня, и еще одну написал Ваня. И мне кажется, это классно, что мы смогли написать Наде песни, в которых ощущается глубина. Это будет другая Надя. Это будет очень осмысленная, глубокая Надя Дорофеева, – рассказала Jerry Heil. – Там две лирические [песни] и одна прикольная. И что интересно, прикольную написала не я". 

Контекст:

Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva. Новые песни Дорофеевой как сольной артистки были написаны на русском языке.

В апреле 2022 года Дорофеева призналась, что готовит дуэтную композицию на украинском языке с украинским артистом Артемом Пивоваровым.

Премьера композиции "Думи" состоялась 3 июня 2022 года. Артисты заявили, что часть денег, полученных от монетизации видео, направят на счет благотворительного фонда Soborna Ukraine, который помогает украинцам, пострадавшим во время войны РФ против Украины.

Теги: Надя Дорофеева, певица, песня, Jerry Heil
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