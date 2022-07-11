Jerry Heil о Дорофеевой: Для меня было честью написать песни для Нади. Это будет другая Надя, очень осмысленная, глубокая

"Для меня было честью написать песни для Нади. Я писала не сама. Надя обратилась к саунд-продюсеру alyona alyona Ивану Клименко. Мы все это время работали в связке, поэтому написали одну песню втроем, другую написали я и Ваня, и еще одну написал Ваня. И мне кажется, это классно, что мы смогли написать Наде песни, в которых ощущается глубина. Это будет другая Надя. Это будет очень осмысленная, глубокая Надя Дорофеева, – рассказала Jerry Heil. – Там две лирические [песни] и одна прикольная. И что интересно, прикольную написала не я".

Контекст:

Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva. Новые песни Дорофеевой как сольной артистки были написаны на русском языке.

В апреле 2022 года Дорофеева призналась, что готовит дуэтную композицию на украинском языке с украинским артистом Артемом Пивоваровым.

Премьера композиции "Думи" состоялась 3 июня 2022 года. Артисты заявили, что часть денег, полученных от монетизации видео, направят на счет благотворительного фонда Soborna Ukraine, который помогает украинцам, пострадавшим во время войны РФ против Украины.