  "Все, кто разъехался, первое время общались". Дорофеева рассказала, как изменилось ее общение с Потапом

"Все, кто разъехался, первое время общались. Как-то друг друга поддерживали. С Потапом, конечно, мы переписывались, узнавали, как дела, но сейчас – не так часто", – рассказала Дорофеева.
Певица призналась, что за это время они ни разу не виделись.
Украинский певец Позитив, который вместе с Потапом является участником группы Mozgi, а ранее выступал вместе с Дорофеевой в группе "Время и Стекло", 14 апреля в эфире канала "Украина" рассказал, что Потап уехал из Украины еще до войны. "Мы на связи. Но он очень занят, знаю, что он пытается как-то помогать. Я не могу даже сказать, где он, думаю, много кто знает", – сказал тогда артист.
Дорофеева после нападения РФ на Украину уехала за границу. Певица не имеет постоянного места проживания, а передвигается по европейским странам с благотворительными концертами в поддержку Украины.
Потап не афиширует место своего нахождения, но активно поддерживает Украину, высмеивая в своем микроблоге в Instagram российскую пропаганду.