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23 апреля, 2022
 
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"Все, кто разъехался, первое время общались". Дорофеева рассказала, как изменилось ее общение с Потапом

 
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Дорофеева призналась, что с начала войны ни разу не виделась с Потапом
Дорофеева призналась, что с начала войны ни разу не виделась с Потапом
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинская певица Надя Дорофеева, которая после нападения РФ на Украину уехала за границу, в интервью каналу "Украина" рассказала, что ни разу за это время не виделась со своим продюсером Потапом (Алексеем Потапенко), который также находится не в Украине.

"Все, кто разъехался, первое время общались. Как-то друг друга поддерживали. С Потапом, конечно, мы переписывались, узнавали, как дела, но сейчас – не так часто", – рассказала Дорофеева.

Певица призналась, что за это время они ни разу не виделись. 

Украинский певец Позитив, который вместе с Потапом является участником группы Mozgi, а ранее выступал вместе с Дорофеевой в группе "Время и Стекло", 14 апреля в эфире канала "Украина" рассказал, что Потап уехал из Украины еще до войны"Мы на связи. Но он очень занят, знаю, что он пытается как-то помогать. Я не могу даже сказать, где он, думаю, много кто знает", – сказал тогда артист. 

ВИДЕО
Видео: Зірковий шлях / YouTube
Контекст:

Дорофеева после нападения РФ на Украину уехала за границу. Певица не имеет постоянного места проживания, а передвигается по европейским странам с благотворительными концертами в поддержку Украины.

Потап не афиширует место своего нахождения, но активно поддерживает Украину, высмеивая в своем микроблоге в Instagram российскую пропаганду.

Теги: война России против Украины, Надя Дорофеева, Потап
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