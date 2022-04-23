  "Все, кто разъехался, первое время общались". Дорофеева рассказала, как изменилось ее общение с Потапом

Дорофеева призналась, что с начала войны ни разу не виделась с Потапом Фото: nadyadorofeeva / Instagram

"Все, кто разъехался, первое время общались. Как-то друг друга поддерживали. С Потапом, конечно, мы переписывались, узнавали, как дела, но сейчас – не так часто", – рассказала Дорофеева.

Певица призналась, что за это время они ни разу не виделись.

Украинский певец Позитив, который вместе с Потапом является участником группы Mozgi, а ранее выступал вместе с Дорофеевой в группе "Время и Стекло", 14 апреля в эфире канала "Украина" рассказал, что Потап уехал из Украины еще до войны. "Мы на связи. Но он очень занят, знаю, что он пытается как-то помогать. Я не могу даже сказать, где он, думаю, много кто знает", – сказал тогда артист.

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Видео: Зірковий шлях / YouTube