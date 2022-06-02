Jerry Heil: До войны думала, что интересно жить в отелях. Это неинтересно абсолютно. Один ужас

"Я постоянно куда-нибудь переезжаю. Еще до войны думала, что интересно жить в отелях. Это неинтересно абсолютно. Один ужас, честное слово. Особенно столичные отели: они переполнены и соответствующие прайсы", – заявила она.
Певица призналась, что устала от такой жизни.
"Сейчас становится тяжело, потому что нет личного пространства совсем, негде остановиться, нет крыши над головой. Но когда сравниваешь, как себя девушки и парни на фронте чувствуют, то я думаю, что по сравнению с этим все это – цветочки", – призналась она.
Певица также рассказала, что ее родители живут в Василькове в Киевской области, где она родилась и выросла.
"Жизнь нужно все равно как-то жить. Мои родители с этим справляются", – отметила Jerry Heil.
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Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни "#Охрана_Отмєна".
13 августа 2021 года Jerry Heil устроила свадебную вечеринку, во время которой сама за себя вышла замуж. "На западе это уже давно называется сологамией, классный шаг в отношениях с собой. Для меня это философия, это о принятии себя. Потому что когда у родственников по таймингу внуки и свадьбы, а у тебя другие приоритеты, оказывается, и здесь существует компромисс", – отметила тогда она.
В августе стало известно, что Jerry Heil стала первой украинской артисткой, победившей на конкурсе Djooky Music Awards. Теперь певица может записать свои песни в Лос-Анджелесе в студии Capitol Records.