Jerry Heil: До войны думала, что интересно жить в отелях. Это неинтересно абсолютно. Один ужас

Jerry Heil: Становится тяжело, потому что нет личного пространства совсем, негде остановиться, нет крыши над головой Фото: JERRY HEIL / Facebook

"Я постоянно куда-нибудь переезжаю. Еще до войны думала, что интересно жить в отелях. Это неинтересно абсолютно. Один ужас, честное слово. Особенно столичные отели: они переполнены и соответствующие прайсы", – заявила она.

Певица призналась, что устала от такой жизни.

"Сейчас становится тяжело, потому что нет личного пространства совсем, негде остановиться, нет крыши над головой. Но когда сравниваешь, как себя девушки и парни на фронте чувствуют, то я думаю, что по сравнению с этим все это – цветочки", – призналась она.

Певица также рассказала, что ее родители живут в Василькове в Киевской области, где она родилась и выросла.

"Жизнь нужно все равно как-то жить. Мои родители с этим справляются", – отметила Jerry Heil.

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