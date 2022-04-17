"Вы понимаете, что это исторический момент?" Песня Jerry Heil "Москаль некрасівий, геть з України" заняла первое место в трендах YouTube

Jerry Heil: Это личная победа всех, кто работает над созданием контента на украинском языке Фото: thejerryheil / Instagram

"Победа на культурном фронте. Вы понимаете, что это исторический момент? Я была одной из первых, кто начал снимать когда-то украиноязычный YouTube. Нашего контента тогда практически не существовало – это еще 10 лет назад! Сегодня украинская песня на шестой день набирает полтора "ляма" просмотров органикой и вылетает на первое место в трендах YouTube", – сообщила артистка.

Скриншот: youtube.com

"Это личная победа всех, кто работает над созданием контента на украинском языке, и всех, кто активно таких авторов поддерживает", – добавила она.