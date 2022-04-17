"Вы понимаете, что это исторический момент?" Песня Jerry Heil "Москаль некрасівий, геть з України" заняла первое место в трендах YouTube

"Победа на культурном фронте. Вы понимаете, что это исторический момент? Я была одной из первых, кто начал снимать когда-то украиноязычный YouTube. Нашего контента тогда практически не существовало – это еще 10 лет назад! Сегодня украинская песня на шестой день набирает полтора "ляма" просмотров органикой и вылетает на первое место в трендах YouTube", – сообщила артистка.
"Это личная победа всех, кто работает над созданием контента на украинском языке, и всех, кто активно таких авторов поддерживает", – добавила она.
Песню "Москаль некрасівий, геть з України" Jerry Heil презентовала 10 апреля. Она является ремейком народной песни "Ой на горі та й женці жнуть" и посвящена "современным украинским казакам" – ВСУ, президенту Украины Владимиру Зеленскому, председателю Николаевской ОВА Виталию Киму и советнику главы Офиса президента Украины Алексей Арестовичу.
Своим названием песня обязана знаменитому номеру украинского шоумена Андрея Данилко, который в 2004 году в образе балерины Беллы Куценко произнес эту фразу: "Геть с Украины, москаль некрасивый!"