Jerry heil заявила, что больше не сотрудничает с продюсерским центром Ясинского

"Еще полгода назад мы прекратили сотрудничество с компанией Secret Service – агентством, обеспечивающим мне пиар, концертные и другие услуги. Я очень благодарна команде и Михаилу Ясинскому за почти три общих года", – написала она.
По словам певицы, именно Ясинский в свое время посоветовал ей попробовать свои силы, поступив в Беркли.
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Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни "#Охрана_Отмєна".
Jerry Heil стала первой украинской артисткой, победившей на конкурсе Djooky Music Awards. Певица может записывать свои песни в Лос-Анджелесе в студии Capitol Records.
31 августа 2022 года певица сообщила, что в апреле поступила в Беркли. Обучение в колледже займет четыре года.