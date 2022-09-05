Бульвар Шоубиз
 
06 сентября, 2022
 
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Jerry heil заявила, что больше не сотрудничает с продюсерским центром Ясинского

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Jerry Heil: Я очень благодарна команде и Михаилу Ясинскому за почти три общих года
Jerry Heil: Я очень благодарна команде и Михаилу Ясинскому за почти три общих года
Фото: thejerryheil / Instagram

Украинская певица Jerry Heil, которая поступила в Музыкальный колледж в Беркли в Бостоне (США), больше не является подопечной продюсерской компании Михаила Ясинского Secret Service. Об этом она сообщила 5 сентября на своей странице в Instagram.

"Еще полгода назад мы прекратили сотрудничество с компанией Secret Service  агентством, обеспечивающим мне пиар, концертные и другие услуги. Я очень благодарна команде и Михаилу Ясинскому за почти три общих года", – написала она.

По словам певицы, именно Ясинский в свое время посоветовал ей попробовать свои силы, поступив в Беркли.

Контекст:

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни "#Охрана_Отмєна".

Jerry Heil стала первой украинской артисткой, победившей на конкурсе Djooky Music Awards. Певица может записывать свои песни в Лос-Анджелесе в студии Capitol Records.

31 августа 2022 года певица сообщила, что в апреле поступила в Беркли. Обучение в колледже займет четыре года.

Теги: Беркли, Jerry Heil, Михаил Ясинский, продюсер, сотрудничество
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