Jerry heil заявила, что больше не сотрудничает с продюсерским центром Ясинского

Jerry Heil: Я очень благодарна команде и Михаилу Ясинскому за почти три общих года Фото: thejerryheil / Instagram

"Еще полгода назад мы прекратили сотрудничество с компанией Secret Service – агентством, обеспечивающим мне пиар, концертные и другие услуги. Я очень благодарна команде и Михаилу Ясинскому за почти три общих года", – написала она.

По словам певицы, именно Ясинский в свое время посоветовал ей попробовать свои силы, поступив в Беркли.

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