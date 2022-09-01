"Дождитесь меня. Обещаете?" Jerry Heil в сине-желтом наряде снялась на фоне Беркли, студенткой которого стала

"Написание музыки к кинофильмам было моей мечтой. Беркли – это другой подход и множество талантливых людей со всего мира вокруг. Идеальное место для интеграции украинской музыки в мировую, – написала артистка. – Только дождитесь меня. Обещаете?"

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Контекст:

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни "#Охрана_Отмєна".

Jerry Heil стала первой украинской артисткой, победившей на конкурсе Djooky Music Awards. Певица может записывать свои песни в Лос-Анджелесе в студии Capitol Records.

31 августа 2022 года певица сообщила, что в апреле поступила в Беркли. Обучение в колледже займет четыре года.