Дирижера Оксану Лынив хотят лишить звания почетного амбассадора Львова за сотрудничество с музыкантами из РФ

Лынив пока не комментировала обращение по поводу лишения ее почетного звания Фото: Oksana Lyniv - conductor / Facebook

Автором петиции является львовянин Александр Сырцов. Он называет Лынив "крайне неразборчивой в своем музыкальном сотрудничестве".

"Следствием чего являются постоянные скандалы по поводу ее сотрудничества с российскими исполнителями и исполнения произведений российских авторов под предлогом "музыка выше этого и она не принадлежит одному государству", – говорится в тексте петиции.

Автор обращения, в частности, упоминает пост Лынив, в котором она анонсировала запись совместного альбома с российским музыкантом Дмитрием Черняковым.

По мнению Сырцова, сотрудничество с артистами из РФ "несовместимо с пропагандой украинской культуры и перечеркивает все достижения Лынив".

"Требуем от городского головы Львова лишить Оксану Лынив звания", – резюмирует автор петиции.

С момента публикации петиция набрала 12 голосов. Чтобы львовские депутаты рассмотрели петицию, она должна собрать 500 голосов за 60 дней. Лынив пока не комментировала обращение.