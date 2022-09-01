Дирижера Оксану Лынив хотят лишить звания почетного амбассадора Львова за сотрудничество с музыкантами из РФ

Автором петиции является львовянин Александр Сырцов. Он называет Лынив "крайне неразборчивой в своем музыкальном сотрудничестве".
"Следствием чего являются постоянные скандалы по поводу ее сотрудничества с российскими исполнителями и исполнения произведений российских авторов под предлогом "музыка выше этого и она не принадлежит одному государству", – говорится в тексте петиции.
Автор обращения, в частности, упоминает пост Лынив, в котором она анонсировала запись совместного альбома с российским музыкантом Дмитрием Черняковым.
По мнению Сырцова, сотрудничество с артистами из РФ "несовместимо с пропагандой украинской культуры и перечеркивает все достижения Лынив".
"Требуем от городского головы Львова лишить Оксану Лынив звания", – резюмирует автор петиции.
С момента публикации петиция набрала 12 голосов. Чтобы львовские депутаты рассмотрели петицию, она должна собрать 500 голосов за 60 дней. Лынив пока не комментировала обращение.
В ответ Лынив сперва заявила, что "призывы сделать Чайковского, который был бы первым, кто выступил бы в защиту Украины, ответственным за действия президента России ее не убеждают", а затем отказалась от выступления, сославшись на проблемы со здоровьем.