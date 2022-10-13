Бульвар Шоубиз
 
13 октября, 2022
 
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Jerry Heil номинирована на престижную европейскую премию

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Jerry Heil стала популярной весной 2019 года после выхода песни "#Охрана_Отмєна"
Jerry Heil стала популярной весной 2019 года после выхода песни "#Охрана_Отмєна"
Фото: thejerryheil / Instagram

Украинская певица Jerry Heil номинирована на международную премию для молодых артистов Music Moves Europe Awards 2023 в номинации Public Choice Award. Об этом сообщается на сайте премии.

Лауреатов премии объявят 19 января 2023 года на фестивале-шоукейсе ESNS в Гронингене (Нидерланды). Кроме украинской артистки, на премию претендуют артисты из 14 европейских стран.

Контекст:

Music Moves Europe Awards – премия Европейского союза в области популярной и современной музыки. Целью премии является отметить молодых европейских артистов и поддержать их в построении международной карьеры.

Лауреатом Music Moves Europe Awards 2022 стала украинская артистка Алина Паш. Она получила вознаграждение в размере  €10 тыс. 

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни "#Охрана_Отмєна".

Jerry Heil стала первой украинской артисткой, победившей на конкурсе Djooky Music Awards. Певица может записывать свои песни в Лос-Анджелесе в студии Capitol Records.

31 августа 2022 года певица сообщила, что в апреле поступила в Беркли. Обучение в колледже займет четыре года.

В сентябре стало известно, что артистка больше не сотрудничает с продюсерской компанией Secret Service.

Теги: премия, певица, Jerry Heil, Music Moves Europe Awards
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