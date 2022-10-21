Дочь Никитина посвятила дебютный трек тем, кто отмечает Хэллоуин, пока "самое страшное происходит в настоящей жизни каждого украинца". Аудио

Полина Никитина исполнила композицию вместе с одноклассником Марином Никовым. Ранее он разместил клип на этот трек на своем канале в YouTube.

"Украинские школьники написали Gotham, чтобы мир услышал, во что хочет превратить их страну Россия. Все они жили в Киеве, ходили в международную школу, дружили, делали музыку, репетировали. 18 февраля они увидели друг друга в последний раз, разъехались на неделю на каникулы, и больше не вернулись. Их школа закрылась, и все преподаватели покинули страну, – говорится в описании. – Gotham – это город-призрак, в который Россия пытается превратить украинские города".

По словам исполнителей, трек мог бы стать реальным музыкальным сопровождением для тех, кто празднует Хэллоуин в этом году и популяризирует "праздник страха" в то время, как самое страшное происходит в настоящей жизни каждого украинца.