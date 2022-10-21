Бульвар Шоубиз
 
21 октября, 2022
 
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Дочь Никитина посвятила дебютный трек тем, кто отмечает Хэллоуин, пока "самое страшное происходит в настоящей жизни каждого украинца". Аудио

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Полина Никитина исполнила композицию вместе с одноклассником Марином Никовым
Полина Никитина исполнила композицию вместе с одноклассником Марином Никовым
Фото: norapolinnia / Instagram

Старшая дочь украинского продюсера Юрия Никитина и певицы Ольги Горбачевой Полина 21 октября презентовала свою первую песню под названием Gotham. Композиция опубликована на всех музыкальных площадках, включая Apple Music.

Полина Никитина исполнила композицию вместе с одноклассником Марином Никовым. Ранее он разместил клип на этот трек на своем канале в YouTube.

"Украинские школьники написали Gotham, чтобы мир услышал, во что хочет превратить их страну Россия. Все они жили в Киеве, ходили в международную школу, дружили, делали музыку, репетировали. 18 февраля они увидели друг друга в последний раз, разъехались на неделю на каникулы, и больше не вернулись. Их школа закрылась, и все преподаватели покинули страну, – говорится в описании. – Gotham  это город-призрак, в который Россия пытается превратить украинские города".

По словам исполнителей, трек мог бы стать реальным музыкальным сопровождением для тех, кто празднует Хэллоуин в этом году и популяризирует "праздник страха" в то время, как самое страшное происходит в настоящей жизни каждого украинца.

Контекст:

Полина (2006) – старшая дочь Горбачевой и Никитина. Gotham – ее дебютная композиция.

Теги: дети, Хэллоуин, семья, Ольга Горбачева, Юрий Никитин, певица, Полина Никитина
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