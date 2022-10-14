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Никитин заявил о запуске метавселенной Ugreator для монетизации творчества людей, объединенных любовью к Украине

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По словам Никитина, воспользоваться платформой для реализации своих творческих идей может каждый, кто "желает распространять украинскую идею и украинскую культуру"
По словам Никитина, воспользоваться платформой для реализации своих творческих идей может каждый, кто "желает распространять украинскую идею и украинскую культуру"
Фото: Ugreator / Facebook

Украинский продюсер Юрий Никитин объявил о запуске нового проекта под названием Ugreator – метавселенной, где талантливые люди смогут монетизировать свое творчество. Об этом сообщается в пресс-релизе, предоставленном командой проекта интернет-изданию "ГОРДОН".

"Украина и ее талантливые художники должны быть увидены и услышаны во всех уголках мира, поэтому в планах – как создание полноценных NFT-коллекций, так и построение украинского арт-сообщества, где можно обмениваться искусством и делиться культурным наследием Украины, объединить на платформе 100 млн людей, которые являются украинцами не только по происхождению, но и по зову сердца, – говорится в релизе. – Присоединяйтесь и творите, потому что каждый из нас – Югрейтор".

По словам Никитина, воспользоваться платформой для реализации своих творческих идей может каждый, кто "желает распространять украинскую идею и украинскую культуру".

"Это площадка для нового поколения людей, объединенных любовью к Украине. И о тех, кто держит культурный фронт и помогает популяризировать многогранную культуру Украины. Вместе мы будем творить именно ту страну, о которой мечтаем. И будем открывать новые имена художников, помогая молодым талантам страны не только говорить на языке искусства, но и монетизировать свое творчество", – отметил продюсер.

Теги: искусство, культура, украинец, Юрий Никитин, творчество, продюсер, Ugreator
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