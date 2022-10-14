Никитин заявил о запуске метавселенной Ugreator для монетизации творчества людей, объединенных любовью к Украине

По словам Никитина, воспользоваться платформой для реализации своих творческих идей может каждый, кто "желает распространять украинскую идею и украинскую культуру" Фото: Ugreator / Facebook

"Украина и ее талантливые художники должны быть увидены и услышаны во всех уголках мира, поэтому в планах – как создание полноценных NFT-коллекций, так и построение украинского арт-сообщества, где можно обмениваться искусством и делиться культурным наследием Украины, объединить на платформе 100 млн людей, которые являются украинцами не только по происхождению, но и по зову сердца, – говорится в релизе. – Присоединяйтесь и творите, потому что каждый из нас – Югрейтор".

По словам Никитина, воспользоваться платформой для реализации своих творческих идей может каждый, кто "желает распространять украинскую идею и украинскую культуру".

"Это площадка для нового поколения людей, объединенных любовью к Украине. И о тех, кто держит культурный фронт и помогает популяризировать многогранную культуру Украины. Вместе мы будем творить именно ту страну, о которой мечтаем. И будем открывать новые имена художников, помогая молодым талантам страны не только говорить на языке искусства, но и монетизировать свое творчество", – отметил продюсер.