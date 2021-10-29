  Ольга Горбачева сменила имя и фамилию и намекнула на развод с Никитиным

Ольга Горбачева: Я прочитала, что Канье Уэст поменял имя и он хотел этого с 2018 года. Со мной этот процесс начался тоже в 2018 году Фото: gorbachovaolga / Instagram

По словам Горбачевой, теперь она намерена строить карьеру как ментор Ника Никитина.

"Я прочитала, что Канье Уэст поменял имя и он хотел этого с 2018 года. Со мной этот процесс начался тоже в 2018 году. Меня только в этой истории смущает, что он с женой развелся. Я отслеживаю тенденцию, что если ты решил стать другим человеком, то тебе надо завершить все отношения с кем бы то ни было", – заявила Горбачева.

Она не исключила, что ей придется снова развестись с Никитиным, чтобы потом под новым именем уже в третий раз выйти за него замуж.

"Боюсь, что процесс смены имени повлияет и на мою личную жизнь", – призналась она.

ВИДЕО

Видео: Телеканал LIVE / YouTube