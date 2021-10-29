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29 октября, 2021
 
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Ольга Горбачева сменила имя и фамилию и намекнула на развод с Никитиным

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Ольга Горбачева: Я прочитала, что Канье Уэст поменял имя и он хотел этого с 2018 года. Со мной этот процесс начался тоже в 2018 году
Ольга Горбачева: Я прочитала, что Канье Уэст поменял имя и он хотел этого с 2018 года. Со мной этот процесс начался тоже в 2018 году
Фото: gorbachovaolga / Instagram

Супруга украинского продюсера Юрия Никитина, блогер Ольга Горбачева после завершения карьеры певицы и телеведущей сменила имя и фамилию. Об этом она рассказала 29 октября в эфире канала Live.

По словам Горбачевой, теперь она намерена строить карьеру как ментор Ника Никитина.

"Я прочитала, что Канье Уэст поменял имя и он хотел этого с 2018 года. Со мной этот процесс начался тоже в 2018 году. Меня только в этой истории смущает, что он с женой развелся. Я отслеживаю тенденцию, что если ты решил стать другим человеком, то тебе надо завершить все отношения с кем бы то ни было", – заявила Горбачева.

Она не исключила, что ей придется снова развестись с Никитиным, чтобы потом под новым именем уже в третий раз выйти за него замуж.

"Боюсь, что процесс смены имени повлияет и на мою личную жизнь", – призналась она.

ВИДЕО
Видео: Телеканал LIVE / YouTube
Контекст:

С 2002-го по 2007 год Горбачева была ведущей программы "Мелорама" на телеканале "Интер". Начиная с 2006 года ведущая начала строить карьеру певицы, выступая под псевдонимом Арктика, а после под своим собственным именем.

В настоящее время она проводит занятия для женщин, на которых рассказывает о силе сексуальной энергии. Летом 2021 года артистка сообщила, что завершает карьеру певицы и телеведущей.

Горбачева и Никитин дважды регистрировали брак. Впервые они поженились в 2007 году, а расстались в 2009-м. В июне 2016 года Горбачева и Никитин повторно оформили отношенияУ пары есть две дочери: Полина (2006) и Серафима (2014).

Теги: Канье Уэст, Ольга Горбачева, Юрий Никитин, певица
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