  Ольга Горбачева сменила имя и фамилию и намекнула на развод с Никитиным

По словам Горбачевой, теперь она намерена строить карьеру как ментор Ника Никитина.
"Я прочитала, что Канье Уэст поменял имя и он хотел этого с 2018 года. Со мной этот процесс начался тоже в 2018 году. Меня только в этой истории смущает, что он с женой развелся. Я отслеживаю тенденцию, что если ты решил стать другим человеком, то тебе надо завершить все отношения с кем бы то ни было", – заявила Горбачева.
Она не исключила, что ей придется снова развестись с Никитиным, чтобы потом под новым именем уже в третий раз выйти за него замуж.
"Боюсь, что процесс смены имени повлияет и на мою личную жизнь", – призналась она.
С 2002-го по 2007 год Горбачева была ведущей программы "Мелорама" на телеканале "Интер". Начиная с 2006 года ведущая начала строить карьеру певицы, выступая под псевдонимом Арктика, а после под своим собственным именем.
В настоящее время она проводит занятия для женщин, на которых рассказывает о силе сексуальной энергии. Летом 2021 года артистка сообщила, что завершает карьеру певицы и телеведущей.
Горбачева и Никитин дважды регистрировали брак. Впервые они поженились в 2007 году, а расстались в 2009-м. В июне 2016 года Горбачева и Никитин повторно оформили отношения. У пары есть две дочери: Полина (2006) и Серафима (2014).