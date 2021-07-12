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12 июля, 2021
 
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"Умерла, так умерла, хоронить, так с песней". Жена продюсера Никитина объявила о завершении карьеры певицы

Горбачева и Никитин регистрировали брак дважды
Горбачева и Никитин регистрировали брак дважды
Фото: gorbachovaolga / Instagram

Жена украинского продюсера Юрия Никтина, певица Ольга Горбачева 12 июля, в свой день рождения, объявила в Instagram о завершении карьеры певицы и ведущей.

"Завершаются 25 ярких лет на TV и 15 лет в музыкальной карьере Ольги Горбачевой. Я приняла решение завершить проект. Оно созревало несколько лет и не связано с моим замужеством", – написала она.

Горбачева также анонсировала прощальный тур, который состоится осенью, пообещав во время концертов рассказать зрителям о причинах принятого решения .

"Умерла, так умерла, хоронить, так с песней. Жду встречи этой осенью в прощальном туре. Также жду ваших поздравлений и... сожалений. Знаю-знаю, вы выросли на этих песнях, передачах и все такое", – написала артистка.


Контекст:

С 2002 по 2007 год Горбачева была ведущей программы "Мелорама" на телеканале "Интер". Начиная с 2006 года ведущая начала строить карьеру певицы, выступая под псевдонимом Арктика, а после под своим собственным именем.

В настоящее время она проводит занятия для женщин, на которых рассказывает о силе сексуальной энергии.

Горбачева и Никитин дважды регистрировали брак. Впервые они поженились в 2007 году, а расстались в 2009-м. В июне 2016 года Горбачева и Никитин повторно оформили отношенияУ пары есть две дочери: Полина (2006) и Серафима (2014).

Теги: Ольга Горбачева, Юрий Никитин, певица
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