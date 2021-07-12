"Умерла, так умерла, хоронить, так с песней". Жена продюсера Никитина объявила о завершении карьеры певицы

"Завершаются 25 ярких лет на TV и 15 лет в музыкальной карьере Ольги Горбачевой. Я приняла решение завершить проект. Оно созревало несколько лет и не связано с моим замужеством", – написала она.

Горбачева также анонсировала прощальный тур, который состоится осенью, пообещав во время концертов рассказать зрителям о причинах принятого решения .

"Умерла, так умерла, хоронить, так с песней. Жду встречи этой осенью в прощальном туре. Также жду ваших поздравлений и... сожалений. Знаю-знаю, вы выросли на этих песнях, передачах и все такое", – написала артистка.

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