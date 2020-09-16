Горбачева назвала причины, из-за которых потеряла ребенка

По словам украинской певицы и телеведущей Ольги Горбачевой, за год до рождения второй дочери у нее случился выкидыш.

Украинская ведущая и мать двух дочерей Ольга Горбачева в интервью передаче "ЖВЛ" на "1+1" заявила, что в 2013 году, будучи беременной, потеряла ребенка.

"Мы хотели ребенка, но я решила, что работа все-таки важна – надо наснимать кучу клипов, потому что опять выпаду из рабочего ритма. И этот ребенок ушел", – рассказала она.

По словам Горбачевой, забеременев в 2014 году в третий раз, она ответственнее отнеслась к своему состоянию и самостоятельно родила дочь.

"Я достаточно хорошая мать", – резюмировала ведущая.

С 2002 по 2007 год Горбачева была ведущей программы "Мелорама" на телеканале "Интер". Начиная с 2006 года ведущая начала строить карьеру певицы, выступая под псевдонимом Арктика.

Певица замужем за продюсером Юрием Никитиным. Пара воспитывает двух дочерей – Полину (2005) и Серафиму (2014).