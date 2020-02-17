"Мир". Горбачева выпустила клип на трек "Мир", снятый в заповеднике "Каменнная могила". Видео
Украинская певица Ольга Горбачева на своем YouTube-канале презентовала клип на песню "Мир". "Это первый клип Ольги Горбачевой из цикла "Места силы Украины"! В нем – энергетика самого древнего храма на планете! В нем соединились просторы степей, единство неба и земли и древние обряды солнцепоклонников! В нем – потрясающая энерегетика добра и мира! Мир слышит тебя, а ты слышишь мир?" – говорится в подписи к видео. Автор слов песни – Ольга Горбачева, музыки – она же в соавторстве с Айной Вильберг и Антоном Карским. Режиссер клипа – Олег Скляренко. Съемки проходили на территории Национального историко-археологического заповедника "Каменнная могила" в Запорожской области.
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