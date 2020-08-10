Избавилась от весов – прибавила в весе. Горбачева в купальнике рассказала, на сколько килограммов поправилась за пять месяцев

Украинская певица и телеведущая Ольга Горбачева на своей странице в Instatgram опубликовала фото, на котором запечатлена в купальнике – таким образом она показала изменения, которые произошли с ее фигурой за последние пять месяцев.
По словам певицы, за это время она набрала 5 кг – лишний вес появился у Горбачевой после того, как она выбросила весы.
"Во время карантина, избавляясь от всего старого, избавилась и от весов. Мне показалось, что новые и современные появятся теперь гораздо быстрее. Появились они только через пять месяцев и вместе с ними прибавилось 5 килограммов", – рассказала Горбачева.
Она призналась, что в другой раз тут же бы приступила к похудению, но теперь не будет этого делать.
"Я вдруг обнаружила, что мне мои округлости очень нравятся!" – заявила Горбачева, подчеркнув, что наконец-то научилась себя любить.
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Во время карантина, избавляясь от всего старого, я избавилась и от весов. Удобно, да? Мне показалось, что новые и современные появятся теперь гораздо быстрее. Появились они только через 5 месяцев и вместе с ними плюс 5 килограмм... В другое время я начала бы бегать, стремиться к своему идеальному весу и меньше есть уже при плюс 3 кг. Но к собственному удивлению я вдруг обнаружила, что никуда не хочу бежать и себя исправлять, что мне мои округлости очень нравятся! Зная свой бойцовский характер, это открытие меня так обескуражило, что я радостно диагностировала у себя еще одно новое качество: ЛЮБОВЬ К СЕБЕ. И ПОЛНОЕ принятие. Как бы двусмысленно это ни звучало. #7ЖизнейЖенщины #источниксилы #артистментор #школаженскойсилы
С 2002 по 2007 год Горбачева была ведущей программы "Мелорама" на телеканале "Интер". Начиная с 2006 года ведущая начала строить карьеру певицы, выступая под псевдонимом Арктика.
Певица замужем за продюсером Юрием Никитиным. Пара воспитывает двух дочерей.