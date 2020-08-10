Избавилась от весов – прибавила в весе. Горбачева в купальнике рассказала, на сколько килограммов поправилась за пять месяцев

По словам украинской певицы и телеведущей Ольги Горбачевой, она не спешит садиться на диету, так как ей нравятся ее новые округлости.

Горбачева: Я вдруг обнаружила, что мне мои округлости очень нравятся Фото: gorbachovaolga / Instagram

Украинская певица и телеведущая Ольга Горбачева на своей странице в Instatgram опубликовала фото, на котором запечатлена в купальнике – таким образом она показала изменения, которые произошли с ее фигурой за последние пять месяцев.

По словам певицы, за это время она набрала 5 кг – лишний вес появился у Горбачевой после того, как она выбросила весы.

"Во время карантина, избавляясь от всего старого, избавилась и от весов. Мне показалось, что новые и современные появятся теперь гораздо быстрее. Появились они только через пять месяцев и вместе с ними прибавилось 5 килограммов", – рассказала Горбачева.

Она призналась, что в другой раз тут же бы приступила к похудению, но теперь не будет этого делать.

"Я вдруг обнаружила, что мне мои округлости очень нравятся!" – заявила Горбачева, подчеркнув, что наконец-то научилась себя любить.

С 2002 по 2007 год Горбачева была ведущей программы "Мелорама" на телеканале "Интер". Начиная с 2006 года ведущая начала строить карьеру певицы, выступая под псевдонимом Арктика.

Певица замужем за продюсером Юрием Никитиным. Пара воспитывает двух дочерей.